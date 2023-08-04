Польше выгодно стратегическое экономическое партнерство с Украиной, ее экспорт составляет треть экспорта ЕС — Finance.ua

Польше выгодно стратегическое экономическое партнерство с Украиной, ее экспорт составляет треть экспорта ЕС Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Польше выгодно стратегическое экономическое партнерство с Украиной, ее экспорт составляет треть экспорта ЕС

Польше выгодно стратегическое экономическое партнерство с Украиной, поскольку с начала полномасштабной войны 2022 года до конца мая 2023 года ее экспорт в Украину составил почти EUR14 млрд, что соответствует трети экспорта Европейского Союза и в 2,5 раза превышает экспорт Германии.

Об этом сообщил член Еврокомиссии (ЕК) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

«С начала войны 2022 года до конца мая 2023 года Польша экспортировала в Украину товаров на сумму примерно EUR14 млрд, а импортировала — на сумму примерно EUR8,2 млрд. Польский экспорт в Украину в 2023 году составит 1/3 экспорта ЕС-27, что в 2,5 раза больше, чем у Германии», — написал он в твиттере.

Войцеховский порекомендовал видеть в польско-украинских отношениях не только стратегическое политическое партнерство, но и «стратегическое экономическое партнерство, пока очень выгодное для Польши».

«Это не меняет того факта, что интересы фермеров в этих отношениях находятся под угрозой и нуждаются в защите», — добавил он.

Как сообщалось, власти Польши, в том числе премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш, настаивают на продлении Европейской Комиссией ограничительных мер по импорту из Украины пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника. Если эта инициатива не будет поддержана, Польша намерена ввести односторонний запрет на импорт украинских сельхозтоваров и надеется, что ее действия, возможно, поддержат некоторые соседние страны. С апреля 2023 года против импорта украинских агротоваров, кроме Польши, выступают Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния.

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В ходе переговоров 2 августа аграрных министров Польши и Украины Роберта Телуша и Николая Сольского, польская сторона аргументировала свои требования увеличением транзита украинских агротоваров, который в феврале 2023 составил 114 тыс. тонн, а в июне — 260 тыс. тонн.

Аграрные министры договорились в ближайшее время обсудить меры по облегчению транзита украинских зерновых в морские порты ряда европейских стран. Украина готовит проект подробных решений для коллективного обсуждения.

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