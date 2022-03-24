Польша заблокировала счета посольства рф — Finance.ua

По словам дипломата, блокировка счетов произошла еще в конце февраля. Он подчеркнул, что эти меры нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.
«Счета были заблокированы по решению сначала Минфина, а затем решению польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов могут быть использованы для отмывания незаконно полученных средств или для финансирования терроризма», — сказал Андреев.
Ранее МИД Польши выслал 45 российских дипломатов. В ведомстве заявили, что они подозреваются в шпионаже. Соответствующая нота была вручена Андрееву в среду утром.
российский посол отметил, что в настоящее время ведомство не предъявило конкретных претензий к сотрудникам посольства.