Польша заблокировала счета посольства рф — Finance.ua
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Польша заблокировала счета посольства рф

Сегодня 19:24Мир
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Польша заблокировала счета посольства рфПольша заблокировала счета посольства рф
Власти Польши заблокировали банковские счета посольства россии. В качестве причины такого шага они называют «финансирование терроризма».
Об этом сообщил посол рф Сергей Андреев.
По словам дипломата, блокировка счетов произошла еще в конце февраля. Он подчеркнул, что эти меры нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.
«Счета были заблокированы по решению сначала Минфина, а затем решению польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов могут быть использованы для отмывания незаконно полученных средств или для финансирования терроризма», — сказал Андреев.
Ранее МИД Польши выслал 45 российских дипломатов. В ведомстве заявили, что они подозреваются в шпионаже. Соответствующая нота была вручена Андрееву в среду утром.
российский посол отметил, что в настоящее время ведомство не предъявило конкретных претензий к сотрудникам посольства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
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