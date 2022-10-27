Польша ведет переговоры о возможности производства Javelin — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша ведет переговоры о возможности производства Javelin

15
Польша ведет переговоры о возможности производства противотанковых управляемых ракет Javelin.
Это обсуждалось на заседании Комитета национальной обороны Сената, пишет kresy.pl.
Заместитель директора Департамента оборонной политики Министерства национальной обороны Матеуш Шарошек представил картину сотрудничества с зарубежными партнерами в рамках Государственной программы по модернизации Вооруженных сил Польши.
Он сообщил, что с американцами ведутся переговоры о возможности производства ПТРК Javelin в Польше.
«Польская сторона ведет переговоры, направленные на создание производственных мощностей этой системы в Польше», — сказал он.

Javelin на вооружении ВСУ

Этот американский переносной противотанковый ракетный комплекс предназначен для поражения бронетехники и низколетающих малоскоростных целей.
Первые партии Javelin попали в Украину еще в 2018 году.

Что может ПВО IRIS-T и в чем отличие от NASAMS

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.