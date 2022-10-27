Польша ведет переговоры о возможности производства Javelin — Finance.ua

Польша ведет переговоры о возможности производства Javelin
Польша ведет переговоры о возможности производства противотанковых управляемых ракет Javelin.
Это обсуждалось на заседании Комитета национальной обороны Сената, пишет kresy.pl.
Заместитель директора Департамента оборонной политики Министерства национальной обороны Матеуш Шарошек представил картину сотрудничества с зарубежными партнерами в рамках Государственной программы по модернизации Вооруженных сил Польши.
Он сообщил, что с американцами ведутся переговоры о возможности производства ПТРК Javelin в Польше.
«Польская сторона ведет переговоры, направленные на создание производственных мощностей этой системы в Польше», — сказал он.
Javelin на вооружении ВСУ
Этот американский переносной противотанковый ракетный комплекс предназначен для поражения бронетехники и низколетающих малоскоростных целей.
Первые партии Javelin попали в Украину еще в 2018 году.
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