Польша в течение месяца откажется от российского угля, а до конца года - от нефти — Finance.ua

Польша в течение месяца откажется от российского угля, а до конца года - от нефти

Сегодня 15:17 — Энергетика

Польша уже в апреле-мае 2022 года полностью откажется от российского угля. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что до конца года прекратится импорт нефти.

Об этом сообщает TVN24

«Несмотря на то, что на это нет согласия со стороны Еврокомиссии, мы приняли соответствующий законопроект Кабмина и направляем его в парламент. Я надеюсь, что в апреле, самое позднее в мае, полностью откажемся от угля», — сказал он.

По его словам, правительство «сделает все, чтобы до конца этого года отказаться от российской нефти».

Премьер подчеркнул, что россия использует энергетический шантаж. «Сегодня этот инструмент шантажа превратился в инструмент войны. Мы призываем всех в Европе пойти по нашим стопам», — добавил он.

Моравецкий заявил, что когда Польша реализовывала свой план отказа от газа и нефти, Германия становилась все более зависимой от россии.

Что касается газа, Моравецкий подчеркнул, что Польша была самой предсказуемой в Европе. «Мы демонстрируем план дерусификации в области газа», — сказал он.

Ранее правительство Польши приняло решение о запрете на импорт российского угля.

Россия доминирует в импорте польского угля, на долю которого приходится около 20% внутреннего потребления. Около 9,4 млн тонн российского угля было импортировано в Польшу в 2020 году и использовано в основном для отопления индивидуальных домовладений. Страна также импортирует из россии около 50% потребляемого газа и более 60% перерабатываемой нефти.

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