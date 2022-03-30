Польша в течение месяца откажется от российского угля, а до конца года - от нефти — Finance.ua

«Несмотря на то, что на это нет согласия со стороны Еврокомиссии, мы приняли соответствующий законопроект Кабмина и направляем его в парламент. Я надеюсь, что в апреле, самое позднее в мае, полностью откажемся от угля», — сказал он.
По его словам, правительство «сделает все, чтобы до конца этого года отказаться от российской нефти».
Премьер подчеркнул, что россия использует энергетический шантаж. «Сегодня этот инструмент шантажа превратился в инструмент войны. Мы призываем всех в Европе пойти по нашим стопам», — добавил он.
Моравецкий заявил, что когда Польша реализовывала свой план отказа от газа и нефти, Германия становилась все более зависимой от россии.
Что касается газа, Моравецкий подчеркнул, что Польша была самой предсказуемой в Европе. «Мы демонстрируем план дерусификации в области газа», — сказал он.
Ранее правительство Польши приняло решение о запрете на импорт российского угля.
Россия доминирует в импорте польского угля, на долю которого приходится около 20% внутреннего потребления. Около 9,4 млн тонн российского угля было импортировано в Польшу в 2020 году и использовано в основном для отопления индивидуальных домовладений. Страна также импортирует из россии около 50% потребляемого газа и более 60% перерабатываемой нефти.