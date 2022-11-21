Польша увеличивает кредит на реализацию инвестпроектов Украины на EUR60 млн — Finance.ua
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Польша увеличивает кредит на реализацию инвестпроектов Украины на EUR60 млн

Казна и Политика
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Польша увеличивает кредит на реализацию инвестпроектов Украины на EUR60 млн
Польша увеличивает кредит на реализацию инвестпроектов Украины на EUR60 млн
Кабинет министров Украины на заседании в пятницу согласовал увеличение на 60 млн евро суммы льготного кредита Польши в рамках межправительственного соглашения на реализацию инвестиционных проектов.
Как сообщил украинский Минфин, общая сумма льготного кредита, который предоставит Польша, составляет 160 млн евро.
Предоставленные средства получат Укравтодор — 94,1 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к 5 пунктам пропуска на украинско-польской границе), Гостаможслужба — 58,9 млн евро (обустройство пунктов пропуска «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская», закупка мобильных скансистем на пункты пропуска «Ягодин», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская») и Администрация Госпогранслужбы — 7 млн евро (закупка беспилотных авиационных систем и средств мониторинга границы).
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Помимо увеличения суммы кредита, распоряжение правительства регулирует вопрос продления на два года конечной даты заключения контрактов — до 31 декабря 2024 года и позволяет внести изменения в контракты, заключенные в 2017-2018 годах, об увеличении их стоимости.
Как сообщил Минфин, также будет отменено требование по меньшей мере 60% расходов польского происхождения для закупки технических средств таможенного контроля.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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