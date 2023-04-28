Польша упростила экспорт беспилотников в Украину — Finance.ua

Польша упростила экспорт беспилотников в Украину Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Польша упростила экспорт беспилотников в Украину

С пятницы, 28 апреля, экспорт дронов с территории Польши в Украину может производиться на основе общего разрешения, предоставленного министром развития и технологии Республики Польша.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«Вооруженные силы Украины для защиты нашего государства и победы над агрессором крайне нуждаются в БПЛА, как отечественного, так и зарубежного производства. Правительство Украины со своей стороны упростило импорт БпЛА. Параллельно Украина на всех уровнях работала с нашими партнерами, чтобы соответствующие упрощения были приняты и ими. У нас есть результат работы. Решение правительства Польши будет способствовать ускорению поставок БПЛА на фронт, усилению обороноспособности Украины и ускорит победу над агрессором», — отметил заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.

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По его словам, согласно решению министра развития и технологий Республики Польша, общим разрешением для экспорта БпЛА в Украину может воспользоваться любой субъект, имеющий местонахождение на территории Польши (коммерческая или неприбыльная организация или физическое лицо). Введение общего разрешения освобождает от необходимости получения индивидуального разрешения при экспорте каждой партии дронов.

Как подчеркнул Качка, решение Польши крайне важно для нас еще и потому, что именно через эту страну наши волонтеры закупают основные объемы БПЛА.

Следовательно, разрешение касается только определенной категории дронов, определенных в распоряжении. А именно — беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для контролируемого полета за пределами прямой видимости оператора, с максимальной продолжительностью не менее 30 минут, но менее 1 часа, и предназначенных для взлета и обслуживания. Стабильный управляемый полет при порывах ветра не менее 46,3 км/ч.

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При этом общее разрешение не предоставляется в случае, если экспортер или поставщик знает или был проинформирован о том, что указанные БПЛА предназначены или могут быть полностью или частично предназначены для использования в связи с разработкой, производством, поведением, эксплуатацией, обслуживанием, хранением, обнаружением , идентификацией или распространением химического, биологического или ядерного оружия или в связи с разработкой, производством, обслуживанием или хранением ракет, способных доставлять такое оружие.

Также разрешение не предоставляется в случае использования их в качестве частей или компонентов вооружений, экспортированных без или с нарушением необходимого разрешения.

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