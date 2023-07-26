Польша создаст «белую книгу» об экономических спорах с Украиной — Finance.ua

Польша создаст «белую книгу» об экономических спорах с Украиной
В Польше работают над белой книгой по спорным вопросам в экономических отношениях между Киевом и Варшавой, которую обнародуют не позднее начала сентября.
Об этом сообщила уполномоченная правительства Польши по вопросам восстановления Украины Ядвига Эмилевич, передает Укринформ со ссылкой на министерство фондов и региональной политики РП.
Как сообщается, Эмилевич приняла участие во встрече в Познани с польским бизнесом, заинтересованным в восстановлении Украины. Это была первая из цикла встреч, направленных на ознакомление местных бизнесменов с возможностями поддержки польского бизнеса в его деятельности на украинском рынке.
«Выводы из консультаций будут использованы в работе над „белой книгой“ о спорных вопросах польско-украинских экономических отношений», — цитирует министерство Эмилевич.
Как отмечается, такая книга будет опубликована в конце августа — начале сентября.
Эмилевич во время встречи сообщила, что уже более 2,5 тыс. польских компаний обратились в Польское агентство инвестиций и торговли по поводу своего интереса в процессе восстановления Украины.
«Несмотря на войну, почти 600 польских компаний до сих пор работают в Украине», — подчеркнула уполномоченная правительства Польши по вопросам восстановления Украины.
Она отметила, что почти 90% гуманитарной и военной помощи для Украины сейчас идет по польским дорогам, железной дороге и пограничным переходам. Эмилевич убеждена, что после войны эти транспортно-экспедиционные пункты будут эксплуатироваться «еще больше».
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