Польша совместно со странами Балтии разработала новый пакет антироссийских санкций — Finance.ua

Польша совместно со странами Балтии разработала новый пакет антироссийских санкций Сегодня 12:34

Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией разработала новый пакет санкций против российской федерации за войну в Украине.

Об этом сообщает RMF24

Они предлагают, среди прочего, запретить ядерное сотрудничество с рф и импорт российских бриллиантов. Документ представят другим странам ЕС на саммите.

Союзники Украины включили в пакет санкций запрет на экспорт в россию всех беспилотников, в том числе и гражданских. По словам авторов документа, беспилотники даже самой простой конструкции могут быть использованы для поддержки на поле боя.

Также Польша, Литва, Латвия и Эстония хотят ввести эмбарго на сжиженный газ, маркетинговые услуги и исследования рынка, запрет на продажу недвижимости российским компаниям и гражданам, а также большей адаптации ограничительных мер против беларуси, чтобы страна не стала транзитным пунктом для товаров, запрещенных для экспорта в россию.

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«Мы выступаем за то, чтобы очередной пакет санкций указывал на то, что это непосредственный ответ относительно атак на гражданское население, на стратегическую инфраструктуру, угрозы атак на атомные электростанции» — пояснил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перед саммитом.

УНІАН По материалам:

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