Польша сняла блокаду в пункте пропуска «Медыка-Шегини» — Finance.ua
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Польша сняла блокаду в пункте пропуска «Медыка-Шегини»

Казна и Политика
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Польская сторона вечером 6 января прекратила блокировку пункта пропуска «Медыка-Шегини».
Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде»
Прямая речь: «По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 21:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста перед пунктом пропуска «Медыка-Шегини».
Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме".
Детали: Демченко отмечает, что пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. В настоящее время въезда в Украину перед пунктом пропуска «Медыка-Шегини» ожидают 650 грузовиков.
По материалам:
Економічна Правда
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