Польша сняла блокаду в пункте пропуска «Медыка-Шегини» — Finance.ua

Польша сняла блокаду в пункте пропуска «Медыка-Шегини» Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Польская сторона вечером 6 января прекратила блокировку пункта пропуска «Медыка-Шегини».

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде»

Прямая речь: «По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 21:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста перед пунктом пропуска «Медыка-Шегини».

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме".

Детали: Демченко отмечает, что пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. В настоящее время въезда в Украину перед пунктом пропуска «Медыка-Шегини» ожидают 650 грузовиков.

Економічна Правда По материалам:

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