Польша с 2023 года планирует полностью прекратить покупку газа в россии — Finance.ua
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Польша с 2023 года планирует полностью прекратить покупку газа в россии

Сегодня 14:42Энергетика
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После завершения действующего контракта о закупке газа по Ямальскому газопроводу в декабре Польша перестанет покупать газ у россии.
Об этом заявил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
По его словам, российский газ занимает большую часть в импорте Польши, но государственная компания PGNiG может его заменить. У нее есть портфель контрактов, заменяющих российские поставки, пояснил он.
Как напомнил уполномоченный, «в октябре мы вводим в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe, у нас уже есть расширенный LNG-терминал», будет готова и другая инфраструктура, например газовое сообщение с Литвой и Словакией.
«Если речь идет о закупках, мы тоже готовы», — заверил он. Как отметил Наимский, цены в этих закупках «не должны быть значительно дороже».
«В течение многих лет мы платили за российский газ от монополистического поставщика, который мог диктовать цену выше, чем можно было получить в Западной Европе. Цены будут европейскими», — пояснил уполномоченный.
По его оценке, нынешние очень высокие европейские цены стабилизируются, поскольку все покупатели в Европе пытаются перейти на другие российские закупки.
«В США, отправляющих сжиженный газ в Европу, цена газа на бирже совсем не выросла, глобализация газового рынка приведет к приемлемым ценам», — отметил он.
Наимский также подчеркнул, что польское правительство выступает за немедленное эмбарго на поставки нефти из россии.
«Наши НПЗ могут переходить на другие поставки нефти, это практиковалось в 2019 году, когда российская нефть была загрязнена, и ее поток пришлось остановить», — напомнил он.
По материалам: Економічна Правда
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