Польша разблокировала пакет решений ЕС, в который входит 18 млрд евро для Украины — Finance.ua

Польша разблокировала пакет решений ЕС, в который входит 18 млрд евро для Украины Сегодня 11:49 — Казна и Политика

Польша разблокировала пакет решений ЕС, в который входит 18 млрд евро для Украины

Польша разблокировала решение ЕС о помощи Украине и о средствах для Венгрии. Ранее она требовала исключить вопрос минимального корпоративного налога, заблокировав пакет с другими соглашениями, в частности, о предоставлении Украине финансовой помощи на 18 миллиардов евро.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

В четверг вечером, 15 декабря, после нескольких часов переговоров в Брюсселе представители стран ЕС наконец-то договорились о выделении помощи Украины, а также пришли к соглашению касательно плана восстановления Венгрии и налога на корпорации.

В чем была проблема?

Предоставление Украине 18 миллиардов евро от Евросоюза вошло в условный пакет законопроектов ЕС, которые хоть и не связаны напрямую друг с другом, но являются частью сложного соглашения, достигнутого правительствами ЕС ранее.

Речь идет о:

соглашении при посредничестве ОЭСР об установлении минимального налога 15% для транснациональных корпораций;

пакет финансовой помощи на 18 млрд евро Украине;

замораживание 7,5 млрд евро из фондов объединения ЕС, предназначенных для Венгрии;

утверждение 5,8 млрд евро из фонда ЕС для поддержки экономики Венгрии после COVID-19.

Читайте также Польша меняет условия приема украинцев: что и для кого изменится

Чтобы одобрить этот пакет, потребовалась единогласная поддержка. А если на один из этих пунктов наложат условное вето, то все четыре вопроса не будут рассмотрены.

Вечером 14 декабря Польша отказалась поддержать это пакетное соглашение из-за беспокойства по поводу минимальной ставки корпоративного налога.

Глобальный минимальный корпоративный налог в размере 15% был согласован 140 странами Организации экономического сотрудничества и развития в 2021 году, чтобы предотвратить перемещение доходов крупных международных компаний по всему миру для сокращения своих налоговых счетов и, как следствие, размывания налоговой базы стран.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.