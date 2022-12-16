Польша разблокировала пакет решений ЕС, в который входит 18 млрд евро для Украины — Finance.ua
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Польша разблокировала пакет решений ЕС, в который входит 18 млрд евро для Украины

Казна и Политика
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Польша разблокировала пакет решений ЕС, в который входит 18 млрд евро для Украины
Польша разблокировала пакет решений ЕС, в который входит 18 млрд евро для Украины
Польша разблокировала решение ЕС о помощи Украине и о средствах для Венгрии. Ранее она требовала исключить вопрос минимального корпоративного налога, заблокировав пакет с другими соглашениями, в частности, о предоставлении Украине финансовой помощи на 18 миллиардов евро.
Об этом пишет Gazeta Wyborcza.
В четверг вечером, 15 декабря, после нескольких часов переговоров в Брюсселе представители стран ЕС наконец-то договорились о выделении помощи Украины, а также пришли к соглашению касательно плана восстановления Венгрии и налога на корпорации.
В чем была проблема?
Предоставление Украине 18 миллиардов евро от Евросоюза вошло в условный пакет законопроектов ЕС, которые хоть и не связаны напрямую друг с другом, но являются частью сложного соглашения, достигнутого правительствами ЕС ранее.
Речь идет о:
  • соглашении при посредничестве ОЭСР об установлении минимального налога 15% для транснациональных корпораций;
  • пакет финансовой помощи на 18 млрд евро Украине;
  • замораживание 7,5 млрд евро из фондов объединения ЕС, предназначенных для Венгрии;
  • утверждение 5,8 млрд евро из фонда ЕС для поддержки экономики Венгрии после COVID-19.
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Чтобы одобрить этот пакет, потребовалась единогласная поддержка. А если на один из этих пунктов наложат условное вето, то все четыре вопроса не будут рассмотрены.
Вечером 14 декабря Польша отказалась поддержать это пакетное соглашение из-за беспокойства по поводу минимальной ставки корпоративного налога.
Глобальный минимальный корпоративный налог в размере 15% был согласован 140 странами Организации экономического сотрудничества и развития в 2021 году, чтобы предотвратить перемещение доходов крупных международных компаний по всему миру для сокращения своих налоговых счетов и, как следствие, размывания налоговой базы стран.
По материалам:
hromadske.tv
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