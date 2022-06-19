Польша призывает быстро ввести седьмой пакет санкций против россии — Finance.ua

Польша призывает быстро ввести седьмой пакет санкций против россии

Сегодня 11:48 — Финтех и Карты

Польское правительство призвало к дополнительным санкциям против россии накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Об этом заявил спикер МИД Польши Лукаш Ясина, пишет «Европейская правда» со ссылкой на DW

«С нашей точки зрения, седьмой пакет санкций должен быть введен как можно скорее. Мы должны продолжать давление», — сказал Ясина.

Заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач отметил, что шестой пакет санкций сильно ударил по россии, но «мы еще не смогли достаточно ослабить путина и его военную машину».

«Нам нужны дальнейшие и более жесткие санкции», — сказал он.

Замминистра отметил, что седьмой пакет мер должен включать полный запрет на экспорт в россию европейских технологий, а также «товаров так называемого двойного назначения». Речь идет о продукции гражданского назначения, которую можно использовать в военных целях.

Более того, сказал Пшидач, страны «должны принять более решительные меры против российских банков и против российских каналов пропаганды и дезинформации».

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС готовить седьмой пакет санкций, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал письмо с видением Украины по седьмому пакету.

Ранее сообщалось, что в проекте коммюнике по итогам саммита лидеров ЕС нет упоминаний о седьмом пакете санкций против россии за развязанную ею войну.

Напомним, шестой санкционный пакет согласовывался с трудностями из-за болезненности вопроса нефтяного эмбарго, в частности из-за позиции Венгрии. Также под давлением Будапешта из санкционного списка был исключен патриарх Кирилл.

Учитывая это, в Евросоюзе активизировались призывы изменить принцип единогласного принятия решений по внешней политике. Такой призыв содержится, в том числе, в резолюции Европарламента.

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