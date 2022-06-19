Польша призывает быстро ввести седьмой пакет санкций против россии — Finance.ua

Замминистра отметил, что седьмой пакет мер должен включать полный запрет на экспорт в россию европейских технологий, а также «товаров так называемого двойного назначения». Речь идет о продукции гражданского назначения, которую можно использовать в военных целях.
Более того, сказал Пшидач, страны «должны принять более решительные меры против российских банков и против российских каналов пропаганды и дезинформации».
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС готовить седьмой пакет санкций, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал письмо с видением Украины по седьмому пакету.
Ранее сообщалось, что в проекте коммюнике по итогам саммита лидеров ЕС нет упоминаний о седьмом пакете санкций против россии за развязанную ею войну.
Напомним, шестой санкционный пакет согласовывался с трудностями из-за болезненности вопроса нефтяного эмбарго, в частности из-за позиции Венгрии. Также под давлением Будапешта из санкционного списка был исключен патриарх Кирилл.
Учитывая это, в Евросоюзе активизировались призывы изменить принцип единогласного принятия решений по внешней политике. Такой призыв содержится, в том числе, в резолюции Европарламента.