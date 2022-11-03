Польша приняла решение о строительстве первой АЭС — Finance.ua

Польша приняла решение о строительстве первой АЭС Сегодня 11:45 — Энергетика

Правительство Польши 2 ноября приняло решение о строительстве атомной электростанции.

Об этом говорится в заявлении польского правительства.

Первая атомная электростанция в Польше будет построена на базе американской технологии реакторов AP1000.

«Выбор американской технологии не только укрепит энергетическую безопасность Польши, но и станет значительным импульсом развития нашей экономики», — заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва.

Читайте также Южнокорейская компания будет строить в Польше АЭС

Министр добавила, что партнерство с США в строительстве первой атомной электростанции в Польше — четкое подтверждение стратегического подхода обеих стран к вопросу суверенитета Польши и энергетической безопасности всей Центрально-Восточной Европы.

«Мы работаем согласно графику. Строительство первой польской атомной электростанции начнется в 2026 году, а в 2033 году будет введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции», — сказала Москва.

Премьер-министр Матуеш Моравецкий заявил, что строительство атомной электростанции обойдется в 20 миллиардов долларов, сообщает TVN24.

«В ходе заседания Совета министров мы приняли решение о строительстве первой атомной электростанции на территории Республики Польша, в месте, наиболее подготовленном для этого... на севере Польши», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.