Польша прекратит выплачивать помощь полякам, которые взяли к себе украинских беженцов — Finance.ua
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Польша прекратит выплачивать помощь полякам, которые взяли к себе украинских беженцов

Сегодня 12:04Личные финансы
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Польша прекратит выплачивать помощь полякам, которые взяли к себе украинских беженцовПольша прекратит выплачивать помощь полякам, которые взяли к себе украинских беженцов
С 1 июля власти Польши перестанут выплачивать 40 злотых за беженца. Напомним, люди, принявшие убегающих от войны украинцев, могли получить помощь в размере 40 злотых за день пребывания беженца в течение 60 дней.
Об этом 2 июня сообщил заместитель главы МВД Польши и полномочный представитель правительства страны по делам беженцев Павел Шефернакер, пишет Rzeczpospolita.
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«Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться», — отметил он и добавил, что мера не коснется многодетных семей, беременных женщин, инвалидов.
Газета напомнила, что польское правительство в специальном акте о помощи беженцам из Украины изначально гарантировало льготу на первые 60 дней. Месяц назад оно продлило этот срок еще на 60 дней.
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«Многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты — это, на наш взгляд, достаточный срок», — заявил источник издания в партии Право и справедливость.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня в Польше изменили правила бесплатных железнодорожных поездок для украинцев. Теперь воспользоваться такими услугами можно только в некоторых городах и определенным категориям беженцев из Украины;
  • в Польше украинским женщинам начинают предлагать «мужскую работу». Таким образом, работодатели пытаются закрыть «мужские вакансии», количество которых возросло из-за дефицита рабочей силы, а также дать возможность украинкам трудоустроиться и заработать;
  • венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила помочь гражданам Украины с трудоустройством. Предлагает более 100 рабочих мест для украинцев в Польше.

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По материалам: Корреспондент.net
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