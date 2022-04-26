Польша предложила обложить налогом российские нефть и газ в Европе — Finance.ua
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Польша предложила обложить налогом российские нефть и газ в Европе

Сегодня 15:15Энергетика
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Польша предложит Европейскому Союзу ввести налог на российские энергоносители и ввести квоты на их использование. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва считает, что это будет способствовать отказу от российских ресурсов.
«Мы как Польша благодаря многолетним и последовательным инвестициям готовы на определенные сырьевые санкции, определенный отказ от сырья из российской федерации. Однако понимаем, что не все государства готовы к этому, но призываем, чтобы они снова пересмотрели свою политику и оценили свою готовность», — сказала она.
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По ее словам, Польша намерена предложить пакет мер в рамках ЕС, по аналогии с системой торговли выбросами ЕС, который бы стимулировал страны Союза отказываться от российских энергоресурсов. ETS — европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов в рамках реализации планов по климатическим целям.
«Готовим проект такого российского ETS, который мог бы быть пакетом, поддерживающим государства на пути обретения независимости от российских энергоресурсов», — сказала она.
По ее словам, российский ETS может стать частью плана отказа от российских энергоресурсов.
Москва отметила, что в этом плане должны быть прописаны объемы и сроки сокращения использования энергоресурсов из рф.
Министр добавила, что пока прорабатываются детали предложения, проект может также включать меры по поддержке инвестиций, направленных на отказ от российского газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
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