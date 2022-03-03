Польша предложила Евросоюзу выделить Украине 100 млрд евро на восстановление инфраструктуры — Finance.ua
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0 800 307 555

Польша предложила Евросоюзу выделить Украине 100 млрд евро на восстановление инфраструктуры

Сегодня 08:40
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Польша предложила Евросоюзу выделить Украине 100 млрд евро на восстановление инфраструктуры
Польша предложила Евросоюзу выделить Украине 100 млрд евро на восстановление инфраструктуры
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский Союз принять решение о выделении 100 миллиардов евро на восстановление инфраструктуры Украины, которую разрушают российские оккупационные войска.
Об этом 2 марта сообщил главы Кабмина Украины Дениса Шмыгаля в Twitter.
«Пакет инвестиций в 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры предложил ЕС премьер-министр Матеуш Моравецкий. Дружеский шаг, который оставит след в истории. Украинцы знают и ценят вашу поддержку! Спасибо», — написал премьер-министр Украины.
После победы Украины в войне с Россией эти деньги, в случае их выделения, направят на восстановление важных объектов инфраструктуры.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Діло
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