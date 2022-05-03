Польша предлагает ввести специальный налог на российское сырье — Finance.ua
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Польша предлагает ввести специальный налог на российское сырье

Сегодня 11:34Мир
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Польша предлагает ввести специальный налог на российское сырьеПольша предлагает ввести специальный налог на российское сырье
На саммите в Брюсселе Польша представит предложение ввести налог на российское сырье.
Как сообщает Польское радио, об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Моськва.
Перед вылетом в Брюссель она заявила журналистам, что подобный налог убедит страны ЕС ускорить процесс уменьшения зависимости от российских энергоносителей.
«Я представлю это предложение в деталях. Это будет специальный сбор, налог, размер которого будет зависеть от степени зависимости от российского сырья. Очевидно, налог будет касаться разного вида сырья. Такой шаг должен мотивировать страны оживить темпы уменьшения зависимости от рф», — пояснила она.
Анна Моськва подчеркнула, что, по предложению польского правительства налог будет охватывать все российское сырье: уголь, газ, нефть и другие производные сырья. Она добавила, что новый налог будет создан по модели системы торговли выбросами углерода, которая служит декарбонизации европейской экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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