Польша по-прежнему готова принимать украинских беженцев, но их количество уменьшается. — Finance.ua
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Польша по-прежнему готова принимать украинских беженцев, но их количество уменьшается.

Сегодня 19:59Личные финансы
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Количество прибывающих украинцев в Польшу в последнее время сократилось, однако польская сторона готовится к приему новых волн беженцев.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский.
«У нас есть возможности, и мы по-прежнему готовы принять больше беженцев», — заявил Глинский.
По его словам, с момента начала российского вторжения Польша приняла 2,3 млн беженцев из Украины. Количество прибывающих в последнее время сократилось, однако польская сторона готовится к приему новых волн беженцев.
Он добавил, что Польша готова принимать беженцев из Украины столько, сколько потребуется, однако главным приоритетом должна быть помощь в защите от агрессии.
Ранее сообщалось, что дети составляют половину из 3,8 млн беженцев из Украины, прибывших в Европейский Союз после российского вторжения.
Польша стала одним из основных направлений, куда, убегая от войны, едут украинцы. Государственная пограничная служба Украины сообщала, что Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев, еще 11 марта.
Власти Польши надеются, что беженцы сами попросят переселить их в другие города, когда жизнь в переполненных мегаполисах станет невыносимой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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