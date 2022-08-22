Польша передала Украине 5 тысяч антенн Starlink — Finance.ua
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Польша передала Украине 5 тысяч антенн Starlink

Технологии&Авто
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Польша передала Украине 5 тысяч антенн Starlink
Польша передала Украине 5 тысяч антенн Starlink
Польша передала Украине 5 тысяч терминалов-антенн для спутниковой связи Starlink.
Об этом в Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.
По его словам, терминалы будут использованы в том числе для повышения надежности связи для нужд объектов критической инфраструктуры.
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«Наши польские друзья передали Украине 5 тысяч „Старлинков“. Это поможет украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры — работать в самых сложных условиях. Очень благодарны государственному секретарю по цифровизации Польши Янушу Цешинскому за такой важный шаг», — написал Федоров.
Других деталей пока не приводят.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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