Польша передала Украине 5 тысяч антенн Starlink — Finance.ua

Польша передала Украине 5 тысяч антенн Starlink
Польша передала Украине 5 тысяч терминалов-антенн для спутниковой связи Starlink.
По его словам, терминалы будут использованы в том числе для повышения надежности связи для нужд объектов критической инфраструктуры.
«Наши польские друзья передали Украине 5 тысяч „Старлинков“. Это поможет украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры — работать в самых сложных условиях. Очень благодарны государственному секретарю по цифровизации Польши Янушу Цешинскому за такой важный шаг», — написал Федоров.
Других деталей пока не приводят.
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