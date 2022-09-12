Польша откроет недостроенный судоходный канал, чтобы избавиться от зависимости от россии — Finance.ua

Польша откроет недостроенный судоходный канал, чтобы избавиться от зависимости от россии Сегодня 16:28

Новый водный канал, соединяющий Вислинский залив с Гданьским заливом, должен быть открыт 17 сентября, хотя он еще не достроен.

Об этом пишет Euractiv , сообщает «Европейская правда».

Канал Вислинской косы должен быть открыт в годовщину советского нападения на Польшу в 1939 году, что правительство будет использовать в качестве символа отказа страны от зависимости от россии.

С запуском канала Польша покончит с доминированием россии в регионе, настаивает правительство. Корабли получат доступ ко всем портам Вислинского залива и морскому порту в Эльблонге, а новые возможности для развития откроются Эльблонгу, Вармии и всей Восточной Польше.

«Прокопав Вислинскую косу, Польша получит водный путь, соединяющий Вислинский залив с Балтийским морем и не зависящий от россии. Канал обеспечит безопасность и суверенитет Польши», — говорится в заявлении правительства.

При этом эксперты предупреждают, что открытие недостроенного водного пути представляет опасность для судов, которые будут его использовать. Организаторы церемонии открытия уже нашли судно, которое первым пересечет канал, это будет баржа Zodiak II.

Общая протяженность водного пути от Гданьского залива через Вислинский залив до Эльблонга составляет почти 23 км. Канал и весь фарватер будут иметь глубину 5 м.

Правительство не завершило свои инвестиции в проект. Углубленный канал заканчивается в 900 м от порта в Эльблонге. Это значит, что он может облегчить жизнь морякам, но никакое крупное судно не может войти в порт. Власти Варшавы утверждают, что ответственность за остаток инвестиций несет местное самоуправление.

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Економічна Правда По материалам:

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