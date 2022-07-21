Польша обновила правила транзита автомобилей из Украины — Finance.ua
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Польша обновила правила транзита автомобилей из Украины

Казна и Политика
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Польша обновила правила транзита автомобилей из Украины
Польша обновила правила транзита автомобилей из Украины
Республика Польша разрешила украинским компаниям выполнять коммерческие перевозки грузовыми автомобилями экологического стандарта Евро-3.
Об этом сообщается на Facebook-странице Укртрансбезопасности.
«После подписания Соглашения между Украиной и ЕС о грузовых перевозках автомобильным транспортом, к перечню стран с разрешенным въездом грузовиков класса Евро-3 добавилась Польша», — говорится в сообщении.
Всего на сегодняшний день 21 страна Евросоюза одобрила транзит коммерческих автомобилей украинских перевозчиков, соответствующих экологическому стандарту Евро-3.
В Укртрансбезопасности уточнили, что Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры о допуске грузовиков класса Евро-3 с представителями Франции и Швеции.
Известно, что под экологическими стандартами принято предполагать набор значений показателей вредных выбросов в атмосферу, которым должны соответствовать двигатели внутреннего сгорания автомобиля.
Экологический стандарт Евро-3 был введен для автомобилей с 2000 года выпуска.

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По материалам:
Корреспондент.net
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