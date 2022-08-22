Польша направила Украине 2 млрд евро за время войны — Finance.ua
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Польша направила Украине 2 млрд евро за время войны

Казна и Политика
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Польша направила Украине 2 млрд евро за время войны
Польша направила Украине 2 млрд евро за время войны
С начала полномасштабной войны Польша предоставила Украине помощь ориентировочно более чем на 10 млрд злотых (2,1 млрд евро).
Такую цифру назвал руководитель канцелярии премьера Польши Михал Дворчик.
Дворчик отметил, что видел оценки, по которым весь объем предоставленной Украине и украинцам помощи, включая вклады от польских граждан, превышает 10 млрд злотых. Он не сказал, где именно была указана эта цифра.
Наибольшую долю в этой сумме составляет стоимость переданного оружия — около 7 млрд злотых.
«Это важно не только как солидарность с нашим восточным соседом, но и как стратегическое действие, способствующее безопасности Польши. Каждый уничтоженный в Украине российский танк — это потенциально минус один танк, который мог бы со временем стоять уже на российско-польской или белорусско-польской границе», — отметил Дворчик.
Напомним, что в Польше уровень безработицы в июле составил 4,9%, что является самым низким показателем за последние 32 года, то есть за все время с момента падения коммунизма и начала рыночных реформ в стране.
По материалам:
Економічна Правда
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