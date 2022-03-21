Польша намерена конфисковать российское имущество на своей территории — Finance.ua

«У нас нет российских яхт. Но есть немного недвижимости и финансовые активы, то есть акции компаний, которые мы должны забрать. Во всяком случае, наша коалиция решительна за это», — заявил премьер Польши.
Правительство страны обсудит с оппозицией вопрос о ситуации в Украине.
Таким образом, одной из обсуждаемых тем будет конфискация российского имущества, которое находится на территории Польши.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил изъятые у россии активы за рубежом направить на восстановление Украины