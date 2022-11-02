Польша начинает строить заграждение из колючей проволоки на границе с россией — Finance.ua
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Польша начинает строить заграждение из колючей проволоки на границе с россией

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На границе Польши с Калининградской областью рф будет построено заграждение, которое усилит охрану польской границы с россией. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет УНН.
«Я принял решение принять меры, которые повысят безопасность на границе с Калининградской областью. Мы приступим к строительству временного заграждения, что усилит охрану границы», — заявил Блащак.
Заграждение будет иметь высоту 2,5 метра и ширину 3 метра. К его строительству привлечены солдаты польской армии из инженерных и саперных частей.
Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки, сообщил министр Блащак.
Оно будет построено на основе опыта строительства заграждения на польско-белорусской границе.
Также планируется осуществлять онлайн-наблюдение за границей с Калининградской областью.
«Мы приступаем к работе немедленно, сегодня. Мы не устанавливаем сроки», — указал Блащак.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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