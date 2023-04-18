Польша начала строить электронный барьер на границе с рф — Finance.ua
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Польша начала строить электронный барьер на границе с рф

Мир
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Польша начала строить электронный барьер на границе с рф
Польша начала строить электронный барьер на границе с рф
Польша начала возводить электронный барьер на границе с Калининградской областью россии для того, чтобы эффективнее контролировать ситуацию на границе.
Об этом сказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, сообщает RMF 24.
«Начато строительство электронного барьера на польско-российской границе. Работы будут завершены осенью этого года. У нас будет полный мониторинг того, что происходит на границе с россией», — сообщил Каминский.
Систему камер и датчиков движения установят на 199 км границы. Она охватит всю сухопутную границу из россии, за исключением участка Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства.
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Каминский отметил, что барьер на границе с россией будет «невероятно современным» — таким, как и на границе с беларусью.
«Наша восточная граница, я уверен, будет прекрасно подготовлена к любым противоправным действиям, которые связаны с кризисными ситуациями с нашими восточными соседями. Я убежден, что это будет лучше всего защищенная граница в Европейском Союзе», — сказал он.
Участок защитного барьера будет разделен на 12 функциональных секций. На нем установят около 2 тысяч столбов для видеонаблюдения, 3 тысячи видеокамер и 700 км силовых, передающих и сигнальных кабелей.
На строительство барьера предусмотрено более 83 млн долларов, в том числе более 9 млн долларов — на укрепление рельефа на отдельных участках границы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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