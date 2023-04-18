Польша начала строить электронный барьер на границе с рф — Finance.ua

Польша начала строить электронный барьер на границе с рф Сегодня 18:00 — Мир

Польша начала строить электронный барьер на границе с рф

Польша начала возводить электронный барьер на границе с Калининградской областью россии для того, чтобы эффективнее контролировать ситуацию на границе.

Об этом сказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, сообщает RMF 24

«Начато строительство электронного барьера на польско-российской границе. Работы будут завершены осенью этого года. У нас будет полный мониторинг того, что происходит на границе с россией», — сообщил Каминский.

Систему камер и датчиков движения установят на 199 км границы. Она охватит всю сухопутную границу из россии, за исключением участка Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства.

Каминский отметил, что барьер на границе с россией будет «невероятно современным» — таким, как и на границе с беларусью.

«Наша восточная граница, я уверен, будет прекрасно подготовлена к любым противоправным действиям, которые связаны с кризисными ситуациями с нашими восточными соседями. Я убежден, что это будет лучше всего защищенная граница в Европейском Союзе», — сказал он.

Участок защитного барьера будет разделен на 12 функциональных секций. На нем установят около 2 тысяч столбов для видеонаблюдения, 3 тысячи видеокамер и 700 км силовых, передающих и сигнальных кабелей.

На строительство барьера предусмотрено более 83 млн долларов, в том числе более 9 млн долларов — на укрепление рельефа на отдельных участках границы.

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