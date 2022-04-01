Польша меняет правила временной выдачи бесплатных ж/д билетов для беженцев из Украины — Finance.ua

Польша меняет правила временной выдачи бесплатных ж/д билетов для беженцев из Украины

Вчера 08:20 — Личные финансы

Польша меняет правила временной выдачи бесплатных ж/д билетов для беженцев из Украины

С 1 апреля Польша меняет правила временной выдачи бесплатных билетов на поезда Intercity для беженцев из Украины.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Польши Анджей Биттель.

«Изменения, которые мы вводим, продиктованы желанием помочь тем, кто в этом нуждается больше всего», — отметил польский чиновник.

Следовательно, с 1 по 30 апреля 2022 бесплатно пользоваться поездами Intercity и в дальнейшем смогут:

дети и молодежь до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины с инвалидностью в возрасте до 60 лет.

До этого воспользоваться бесплатным проездом могли также мужчины в возрасте 18-60 лет, успевшие пересечь границу 24 февраля, до момента подписания президентом Указа о проведении всеобщей мобилизации 25 февраля, а также многодетные мужчины, не подлежащие военному призыву и беспрепятственно выезжающие из страны.

После 30 апреля возможность бесплатного проезда по железной дороге для украинцев снова пересмотрят.

Чтобы получить бесплатный билет на проезд, необходимо предъявить:

украинский паспорт, подтверждающий пересечение границы после 24 февраля 2022;

или другой документ с фотографией, удостоверяющей личность: внутренний паспорт, водительские права, студенческий билет вместе с подтверждением предоставления номера PESEL, указывающего на статус иностранца как лица, пересекшего границу после 24 февраля 2022 года.

Бесплатный билет не гарантирует сидячего места, но и не исключает такой опции.

По-прежнему бесплатный проезд будет распространяться исключительно на 2-й эконом-класс поездов (TLK и IC), которые курсируют по всей Польше.

Гражданам Украины, принявшим решение о переезде в другие страны (Германия, Чехия, Словакия, Австрия или Венгрия), выдадут дополнительный билет до последней станции, расположенной на территории Польши. Дальнейшее путешествие будет проходить согласно правилам, введенным железными дорогами других стран.

С начала войны в Украине польская железная дорога раздала украинцам, пересекшим польско-украинскую границу после 24 февраля, более 1 миллиона бесплатных билетов. Более 302 тысяч украинцев воспользовались возможностью бесплатного выезда из Варшавы, более 150 тысяч — из Кракова, около 90 тысяч — из Перемышля и почти 70 тысяч — из Вроцлава.

Отметим, беженцы из Украины могут воспользоваться опцией бесплатного проезда в общественном транспорте, однако не во всех городах. Такую возможность для людей, бегущих от войны, предоставили власти Варшавы, Кракова, Гдыни, Гданьска, Сопота, Вроцлава, Познани, Кельц, Щецина и т.д. Однако эту информацию лучше дополнительно проверять на официальных сайтах городских советов. Пока одни города приобщаются к такой инициативе, другие решили, что с 30 марта прибывающие из Украины лица могут оплатить свой проезд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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