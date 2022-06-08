Польша меняет правила для украинцев с животными: как теперь пересечь границу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша меняет правила для украинцев с животными: как теперь пересечь границу

Сегодня 06:02Мир
44
Польша меняет правила для украинцев с животными: как теперь пересечь границуПольша меняет правила для украинцев с животными: как теперь пересечь границу
Упрощенный режим вывоза животных в Польшу из Украины, действовавший с начала полномасштабного вторжения российских войск, отменили.
Об этом сообщается на сайте Главной ветеринарной инспекции Польши.
Теперь для пересечения границы с собаками, котами и хорьками нужно, чтобы у животного были:
  • правильная идентификация с помощью микрочипа;
  • вакцинация от бешенства и с актуальной прививкой;
  • тест проверки уровня антител против бешенства;
  • действительный паспорт из стран ЕС или сертификат о состоянии здоровья, соответствующий образцу, установленному в законодательстве ЕС.
Место для вашей рекламы
Украинцы могут бесплатно провести маркировку и вакцинацию от бешенства для своего питомца на границе с Польшей.
Отметим, что до 8-недельного возраста маркировка и вакцинация против животных не требуется.
По материалам: Сьогодні
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.