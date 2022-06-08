Польша меняет правила для украинцев с животными: как теперь пересечь границу — Finance.ua

Польша меняет правила для украинцев с животными: как теперь пересечь границу

Сегодня 06:02 — Мир

Польша меняет правила для украинцев с животными: как теперь пересечь границу

Упрощенный режим вывоза животных в Польшу из Украины, действовавший с начала полномасштабного вторжения российских войск, отменили.

Об этом сообщается на сайте Главной ветеринарной инспекции Польши.

Теперь для пересечения границы с собаками, котами и хорьками нужно, чтобы у животного были:

правильная идентификация с помощью микрочипа;

вакцинация от бешенства и с актуальной прививкой;

тест проверки уровня антител против бешенства;

действительный паспорт из стран ЕС или сертификат о состоянии здоровья, соответствующий образцу, установленному в законодательстве ЕС.

Украинцы могут бесплатно провести маркировку и вакцинацию от бешенства для своего питомца на границе с Польшей.

Отметим, что до 8-недельного возраста маркировка и вакцинация против животных не требуется.

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