Польша, Литва и другие страны ЕС хотят полностью запретить импорт алмазов из россии — Reuters — Finance.ua
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Польша, Литва и другие страны ЕС хотят полностью запретить импорт алмазов из россии — Reuters

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ЕС может ввести полный запрет на импорт российских алмазов. Соответствующее предложение подготовили 5 стран-членов союза.
Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что речь идет о:
  • Польше;
  • Ирландии;
  • Литве;
  • Эстонии;
  • Латвии.
При этом отмечается: Бельгия, где расположен крупнейший в мире центр торговли алмазами — Антверпенский всемирный алмазный центр — ранее выступила против такой меры. В частности:
  • в самом центре заявили, что санкции сократят около 30% бизнеса и будут выгодны конкурентам. Также там считают, что «клиентам следует разрешить самим решать, хотят ли они российские драгоценные камни»;
  • премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что такой запрет будет «большой потерей» и нанесет ущерб отрасли, на которую приходится 5% экспорта Бельгии и около 30 000 рабочих мест в стране.
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Однако отмечается, что в последнее время Бельгия изменила свою позицию. «Как сообщили официальный представитель ЕС и дипломат, принимавший участие в подготовке новых санкций против россии, ожидается, что Бельгия отменит свое вето», — говорится в материале.
В то же время, по информации корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка, новый, 8 пакет санкций ЕС против россии, вероятно, не будет включать ограничение цен на нефть рф. Причина — продолжающаяся работа над ними со стороны «Большой семерки» (G7).
«Поскольку «Большая семерка» все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет включено в немедленный пакет санкций ЕС против россии. Однако, скорее всего, будут санкции в отношении химикатов, машин, металлопродукции (на 12 млрд евро) + прибавление [к списку санкций] дюжины лиц, причастных к «референдумам», — сообщил Йозвяк.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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