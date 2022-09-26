Польша, Литва и другие страны ЕС хотят полностью запретить импорт алмазов из россии — Reuters Вчера 17:12

ЕС может ввести полный запрет на импорт российских алмазов. Соответствующее предложение подготовили 5 стран-членов союза.

Об этом сообщает Reuters . Отмечается, что речь идет о:

Польше;

Ирландии;

Литве;

Эстонии;

Латвии.

При этом отмечается: Бельгия, где расположен крупнейший в мире центр торговли алмазами — Антверпенский всемирный алмазный центр — ранее выступила против такой меры. В частности:

в самом центре заявили, что санкции сократят около 30% бизнеса и будут выгодны конкурентам. Также там считают, что «клиентам следует разрешить самим решать, хотят ли они российские драгоценные камни»;

премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что такой запрет будет «большой потерей» и нанесет ущерб отрасли, на которую приходится 5% экспорта Бельгии и около 30 000 рабочих мест в стране.

Однако отмечается, что в последнее время Бельгия изменила свою позицию. «Как сообщили официальный представитель ЕС и дипломат, принимавший участие в подготовке новых санкций против россии, ожидается, что Бельгия отменит свое вето», — говорится в материале.

В то же время, по информации корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка, новый, 8 пакет санкций ЕС против россии, вероятно, не будет включать ограничение цен на нефть рф. Причина — продолжающаяся работа над ними со стороны «Большой семерки» (G7).

«Поскольку «Большая семерка» все еще работает над деталями ограничения цен на нефть, оно, вероятно, не будет включено в немедленный пакет санкций ЕС против россии. Однако, скорее всего, будут санкции в отношении химикатов, машин, металлопродукции (на 12 млрд евро) + прибавление [к списку санкций] дюжины лиц, причастных к «референдумам», — сообщил Йозвяк.

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Обозреватель По материалам:

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