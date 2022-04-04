Польша и страны Балтии в ближайшие дни начнут полную изоляцию от рф и беларуси: что это значит — Finance.ua

Польша и страны Балтии в ближайшие дни начнут полную изоляцию от рф и беларуси: что это значит

Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Польша и страны Балтии в ближайшие дни закроют свои границы с россией и беларусью.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Telegram.

Он сообщил, что страны Балтии и Польша уже в ближайшие несколько суток начнут полную изоляцию от рф и беларуси.

«Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России», — написал Найем.

Также он опубликовал ответ министров транспорта вышеупомянутых стран на обращение Украины (на прошлой неделе Украина официально обратилась в эти страны с просьбой остановить какое-либо автомобильное сообщение с россией и беларусью).

"Благодарю всех министров транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата.

В случае принятия положительного решения границы с рф и беларусью будут полностью закрыты, а значит, автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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