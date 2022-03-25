Польша для украинцев от А до Я — Finance.ua

Польша для украинцев от А до Я
Сегодня 14:20 — Личные финансы Польша для украинцев от А до Я
Украинцы, прибывшие в Польшу в поиске безопасного места для спасения своих семей, сейчас столкнулись с запутанным клубком вопросов, ответы на которые необходимо добывать по крохам из разных источников. Журналисты сайта «Минфин» на основе практического опыта проживания своих работников в Польше обобщили все вопросы и разработали первый бесплатный вебинар «Польша для украинцев от А до Я: что делать, с чего начинать».
Данный вебинар станет пошаговым бесплатным справочником Ваших действий от легализации своего пребывания до открытия собственного бизнеса на территории Польши. В рамках вебинара один из наших экспертов Наталья Радченко — партнер Юридической компании Legal House, руководитель юридического департамента Legal House Poland, ответит на следующие вопросы:
1. Приезд в Польшу:
- сколько времени можно находиться на территории Польши в статусе беженца;
- как продлить сроки пребывания в Польше.
2. Регистрация, как получить номер PESEL:
- статус украинцев в Польше: беженец, работник, разница между ними;
- куда обратиться для получения номера PESEL;
- что нужно для получения номера;
- срок оформления;
- на что обратить внимание (PESEL с пометкой «UKR»);
- алгоритм действий при потере вида о присвоении PESEL;
- что делать дальше? Алгоритм действий для последующей регистрации после получения номера PESEL и открытие счета в польском банке.
3. Получение помощи:
- суммы на каждого конкретного члена семьи: систематические, одноразовые, на детей.
4. Бесплатные социальные гарантии для украинцев-беженцев:
- медицинская страховка: как оформить, бесплатное медобслуживание VS страхование детей;
- детские сады и школы для детей.
5. Трудоустройство:
- предоставляет ли государство рабочие места для украинцев-беженцев,
- где искать работу,
- как легально трудоустроиться,
- как определить работодателей-мошенников;
- наиболее востребованные профессии на польском рынке труда;
- украинские дипломы о высшем образовании в Польше: что с ними делать и куда идти?
- как получить образование в Польше по популярным специализациям;
- возрастные лимиты украинцев для поступления в ВУЗ;
- стипендия украинским слушателям польских вузов.
6. Бизнес по-польски:
- условия переноса украинского бизнеса;
- законодательное регулирование;
- налогообложение;
- налогообложение заработной платы;
- бухгалтерия.
А также многие другие секреты и практические лайфхаки, которые упростят бюрократическую составляющую легализации Вашего пребывания в Польше.
Польша гостеприимно открыла свои двери и тепло принимает каждого украинца на своей территории. Славянское родство, схожие языки и подобные менталитеты формируют для украинцев максимальные комфортные условия для быстрого психического восстановления и адаптации. «Минфин» позаботился о том, чтобы временные «польские украинцы» составили для себя общую картину реальных вещей в этой братской стране.
Итак, 30 марта в 12.00 (по времени по Киеву) специально для Вас состоится единственный бесплатный вебинар «Польша для украинцев от А до Я: что делать, с чего начинать».
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