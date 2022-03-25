Польша для украинцев от А до Я — Finance.ua

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Польша для украинцев от А до Я

Сегодня 14:20Личные финансы
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Польша для украинцев от А до ЯПольша для украинцев от А до Я
Украинцы, прибывшие в Польшу в поиске безопасного места для спасения своих семей, сейчас столкнулись с запутанным клубком вопросов, ответы на которые необходимо добывать по крохам из разных источников. Журналисты сайта «Минфин» на основе практического опыта проживания своих работников в Польше обобщили все вопросы и разработали первый бесплатный вебинар «Польша для украинцев от А до Я: что делать, с чего начинать».
Данный вебинар станет пошаговым бесплатным справочником Ваших действий от легализации своего пребывания до открытия собственного бизнеса на территории Польши. В рамках вебинара один из наших экспертов Наталья Радченко — партнер Юридической компании Legal House, руководитель юридического департамента Legal House Poland, ответит на следующие вопросы:
1. Приезд в Польшу:
  • сколько времени можно находиться на территории Польши в статусе беженца;
  • как продлить сроки пребывания в Польше.
2. Регистрация, как получить номер PESEL:
  • статус украинцев в Польше: беженец, работник, разница между ними;
  • куда обратиться для получения номера PESEL;
  • что нужно для получения номера;
  • срок оформления;
  • на что обратить внимание (PESEL с пометкой «UKR»);
  • алгоритм действий при потере вида о присвоении PESEL;
  • что делать дальше? Алгоритм действий для последующей регистрации после получения номера PESEL и открытие счета в польском банке.
3. Получение помощи:
  • суммы на каждого конкретного члена семьи: систематические, одноразовые, на детей.
4. Бесплатные социальные гарантии для украинцев-беженцев:
  • медицинская страховка: как оформить, бесплатное медобслуживание VS страхование детей;
  • детские сады и школы для детей.
5. Трудоустройство:
  • предоставляет ли государство рабочие места для украинцев-беженцев,
  • где искать работу,
  • как легально трудоустроиться,
  • как определить работодателей-мошенников;
  • наиболее востребованные профессии на польском рынке труда;
  • украинские дипломы о высшем образовании в Польше: что с ними делать и куда идти?
  • как получить образование в Польше по популярным специализациям;
  • возрастные лимиты украинцев для поступления в ВУЗ;
  • стипендия украинским слушателям польских вузов.
6. Бизнес по-польски:
  • условия переноса украинского бизнеса;
  • законодательное регулирование;
  • налогообложение;
  • налогообложение заработной платы;
  • бухгалтерия.
А также многие другие секреты и практические лайфхаки, которые упростят бюрократическую составляющую легализации Вашего пребывания в Польше.
Польша гостеприимно открыла свои двери и тепло принимает каждого украинца на своей территории. Славянское родство, схожие языки и подобные менталитеты формируют для украинцев максимальные комфортные условия для быстрого психического восстановления и адаптации. «Минфин» позаботился о том, чтобы временные «польские украинцы» составили для себя общую картину реальных вещей в этой братской стране.
Итак, 30 марта в 12.00 (по времени по Киеву) специально для Вас состоится единственный бесплатный вебинар «Польша для украинцев от А до Я: что делать, с чего начинать».

Регистрация для участия в вебинаре

По материалам: Мінфін.com.ua
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