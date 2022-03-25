Польша для украинцев от А до Я — Finance.ua

Польша для украинцев от А до Я

Сегодня 14:20 — Личные финансы

Польша для украинцев от А до Я

Украинцы, прибывшие в Польшу в поиске безопасного места для спасения своих семей, сейчас столкнулись с запутанным клубком вопросов, ответы на которые необходимо добывать по крохам из разных источников. Журналисты сайта «Минфин» на основе практического опыта проживания своих работников в Польше обобщили все вопросы и разработали первый бесплатный вебинар «Польша для украинцев от А до Я: что делать, с чего начинать».

Данный вебинар станет пошаговым бесплатным справочником Ваших действий от легализации своего пребывания до открытия собственного бизнеса на территории Польши. В рамках вебинара один из наших экспертов Наталья Радченко — партнер Юридической компании Legal House, руководитель юридического департамента Legal House Poland, ответит на следующие вопросы:

1. Приезд в Польшу:

сколько времени можно находиться на территории Польши в статусе беженца;

как продлить сроки пребывания в Польше.

2. Регистрация, как получить номер PESEL:

статус украинцев в Польше: беженец, работник, разница между ними;

куда обратиться для получения номера PESEL;

что нужно для получения номера;

срок оформления;

на что обратить внимание (PESEL с пометкой «UKR»);

алгоритм действий при потере вида о присвоении PESEL;

что делать дальше? Алгоритм действий для последующей регистрации после получения номера PESEL и открытие счета в польском банке.

3. Получение помощи:

суммы на каждого конкретного члена семьи: систематические, одноразовые, на детей.

4. Бесплатные социальные гарантии для украинцев-беженцев:

медицинская страховка: как оформить, бесплатное медобслуживание VS страхование детей;

детские сады и школы для детей.

5. Трудоустройство:

предоставляет ли государство рабочие места для украинцев-беженцев,

где искать работу,

как легально трудоустроиться,

как определить работодателей-мошенников;

наиболее востребованные профессии на польском рынке труда;

украинские дипломы о высшем образовании в Польше: что с ними делать и куда идти?

как получить образование в Польше по популярным специализациям;

возрастные лимиты украинцев для поступления в ВУЗ;

стипендия украинским слушателям польских вузов.

6. Бизнес по-польски:

условия переноса украинского бизнеса;

законодательное регулирование;

налогообложение;

налогообложение заработной платы;

бухгалтерия.

А также многие другие секреты и практические лайфхаки, которые упростят бюрократическую составляющую легализации Вашего пребывания в Польше.

Польша гостеприимно открыла свои двери и тепло принимает каждого украинца на своей территории. Славянское родство, схожие языки и подобные менталитеты формируют для украинцев максимальные комфортные условия для быстрого психического восстановления и адаптации. «Минфин» позаботился о том, чтобы временные «польские украинцы» составили для себя общую картину реальных вещей в этой братской стране.

Итак, 30 марта в 12.00 (по времени по Киеву) специально для Вас состоится единственный бесплатный вебинар «Польша для украинцев от А до Я: что делать, с чего начинать».

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