Покупка электрокара: на что обратить внимание прежде всего — Finance.ua

Покупка электрокара: на что обратить внимание прежде всего

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Покупка электрокара: на что обратить внимание прежде всего

Эксперты ОLX рассказали , что следует учесть при поиске подержанного экологического транспорта.

Запаса хода и состояние батареи

Запас хода — это расстояние, на которое авто может передвигаться с одним полным зарядом аккумулятора. Чем больший запас — тем надежнее машина для длительных поездок. Следует учитывать, что, вероятнее всего, он будет на 10-15% меньше, чем заявляет производитель. Например, запас хода изрядно сокращается в холодную погоду, когда вы пользуетесь нагревом", — отмечают эксперты.

Для подержанного автомобиля главное — это состояние батареи. Чем лучше она сохранилась, тем больший запас хода останется.

Как проверить состояние батареи

Зная паспортный запас хода модели, попытайтесь разобраться, какой пробег обещает борткомпьютер в случае полной зарядки и насколько он отличается от заявленного автопроизводителем. Этот способ достаточно груб и поможет выявить только большое старение батареи.

В некоторых моделях состояние батареи отображается на панели приборов. Например, некоторые автомобили имеют индикатор в форме 20 «палочек». Одна погасшая «палочка» означает падение емкости аккумулятора примерно на 16%, каждая следующая — на 6,5%.

Но лучше всего — воспользоваться специальными компьютерными программами. Они показывают не только остаточный ресурс батареи, но могут охарактеризовать состояние каждой из ее ячеек, сколько циклов заряд-разряд она пережила, как часто ее заряжали от сверхмощной станции с помощью ускоренного цикла.

Что еще проверить

При покупке не забудьте оценить и ходовую часть, и трансмиссию, и тормоза, и рулевые, и другие системы.

Кстати, состояние салона может показывать не только чистоплотность прошлого владельца. Если салон довольно изношен, а пробег стоит минимальный — это звоночек, чтобы задуматься о честности продавца.

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