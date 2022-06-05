Покупка электрокара: на что обратить внимание прежде всего — Finance.ua
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Покупка электрокара: на что обратить внимание прежде всего

Сегодня 20:03Личные финансы
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Покупка электрокара: на что обратить внимание прежде всегоПокупка электрокара: на что обратить внимание прежде всего
Эксперты ОLX рассказали, что следует учесть при поиске подержанного экологического транспорта.

Запаса хода и состояние батареи

Запас хода — это расстояние, на которое авто может передвигаться с одним полным зарядом аккумулятора. Чем больший запас — тем надежнее машина для длительных поездок. Следует учитывать, что, вероятнее всего, он будет на 10-15% меньше, чем заявляет производитель. Например, запас хода изрядно сокращается в холодную погоду, когда вы пользуетесь нагревом", — отмечают эксперты.
Для подержанного автомобиля главное — это состояние батареи. Чем лучше она сохранилась, тем больший запас хода останется.

Как проверить состояние батареи

Зная паспортный запас хода модели, попытайтесь разобраться, какой пробег обещает борткомпьютер в случае полной зарядки и насколько он отличается от заявленного автопроизводителем. Этот способ достаточно груб и поможет выявить только большое старение батареи.
В некоторых моделях состояние батареи отображается на панели приборов. Например, некоторые автомобили имеют индикатор в форме 20 «палочек». Одна погасшая «палочка» означает падение емкости аккумулятора примерно на 16%, каждая следующая — на 6,5%.
Но лучше всего — воспользоваться специальными компьютерными программами. Они показывают не только остаточный ресурс батареи, но могут охарактеризовать состояние каждой из ее ячеек, сколько циклов заряд-разряд она пережила, как часто ее заряжали от сверхмощной станции с помощью ускоренного цикла.

Что еще проверить

При покупке не забудьте оценить и ходовую часть, и трансмиссию, и тормоза, и рулевые, и другие системы.
Кстати, состояние салона может показывать не только чистоплотность прошлого владельца. Если салон довольно изношен, а пробег стоит минимальный — это звоночек, чтобы задуматься о честности продавца.

Справка Finance.ua:

  • премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в ближайшее время будет введена облегченная процедура быстрого растаможивания автомобилей через «Дію»;
  • пока одни автомобилисты «охотятся» на электромобили, другие принялись активно просматривать предложения с «объемными» автомобилями премиум-класса, надеясь во время топливного кризиса найти таковые с существенными скидками. Аналитики портала auto.ria узнали, какие легковушки чаще всего искали посетители в мае;
  • российские оккупанты, совершившие полномасштабное вторжение в Украину, сделали буквы Z и V символами фашизма и символами всех своих преступлений против украинцев во время этой войны. Следовательно, депутаты решили убрать их из номерных знаков электромобилей.
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По материалам: Finance.ua
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