Покупайте медстраховку на Finance.ua и получайте подарок от Sweet TV — Finance.ua

Покупайте медстраховку на Finance.ua и получайте подарок от Sweet TV

Сегодня 10:10 — Страхование

Покупайте медстраховку на Finance.ua и получайте подарок от Sweet TV

Покупайте медстраховку за границей на Finance.ua и получайте 3 месяца кино на стриминг сервисе Sweet TV в подарок. Finance.ua совместно со стриминг сервисом Sweet TV запускает акцию для клиентов по медицинской страховке за рубежом. Для первых 2000 клиентов мы приготовили приятный бонус: индивидуальный уникальный промокод на бесплатный просмотр кино на Sweet TV на 3 месяца.

🎁 Как получить подарок? Для этого нужно оформить полис медстраховки за границей на сумму от 400 грн. от одной из компаний: ARX, UNIQA, PZU, ETC. Кстати, купить полис на Finance.ua можно всего за 5 минут, даже если вы уже за границей, и дешевле, чем в страховых компаниях.

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