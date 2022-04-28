Покупайте медстраховку на Finance.ua и получайте подарок от Sweet TV — Finance.ua
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Покупайте медстраховку на Finance.ua и получайте подарок от Sweet TV

Сегодня 10:10Страхование
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Покупайте медстраховку на Finance.ua и получайте подарок от Sweet TVПокупайте медстраховку на Finance.ua и получайте подарок от Sweet TV
Покупайте медстраховку за границей на Finance.ua и получайте 3 месяца кино на стриминг сервисе Sweet TV в подарок. Finance.ua совместно со стриминг сервисом Sweet TV запускает акцию для клиентов по медицинской страховке за рубежом. Для первых 2000 клиентов мы приготовили приятный бонус: индивидуальный уникальный промокод на бесплатный просмотр кино на Sweet TV на 3 месяца.
🎁 Как получить подарок? Для этого нужно оформить полис медстраховки за границей на сумму от 400 грн. от одной из компаний: ARX, UNIQA, PZU, ETC. Кстати, купить полис на Finance.ua можно всего за 5 минут, даже если вы уже за границей, и дешевле, чем в страховых компаниях.
👉 Переходите по ссылке, оформляйте страховку и берегите себя: https://bit.ly/3rM8DlH. Покупайте страховку только на Finance.ua.
По материалам: Finance.ua
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