Покупателями военных облигаций стали уже более 3 тыс. граждан и бизнесов — НБУ — Finance.ua
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Покупателями военных облигаций стали уже более 3 тыс. граждан и бизнесов — НБУ

Сегодня 13:33Фондовый рынок
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Количество покупателей военных облигаций среди населения и бизнеса за прошлую неделю выросло на 1 тысячу — до более 3 тыс. человек.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
«С момента запуска военных облигаций их владельцами стали более 3 тыс. граждан и представителей украинского бизнеса. Они приобрели военные ОВГЗ на общую сумму 4,5 млрд грн и $1,6 млн», — говорится в релизе центробанка.
Неделей ранее НБУ сообщил, что более 2 тыс. граждан и бизнесов приобрели военные ОВГЗ на общую сумму 4 млрд грн. и $742 тыс.
Объем торгов на вторичном рынке вырос за неделю с 6 млрд грн. до 6,6 млрд грн.
Нацбанк напомнил, что Минфин по состоянию на 28 марта на четырех аукционах по размещению военных облигаций привлек 26 млрд грн и $12 млн сроком около года и ставку соответственно 11% и 3,7% годовых.
Как сообщалось, общий объем выпуска военных облигаций — до 400 млрд грн. Их может покупать Нацбанк, уже купивший эти бумаги на 20 млрд грн.
На ближайших аукционах 29 марта Минфин представит и гривневые, и валютные военные облигации.

Как приобрести военные облигации Украины

По материалам: Інтерфакс-Україна
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