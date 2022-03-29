Покупатели ищут в другом месте: за неделю экспорт нефти из россии упал на 26% — Finance.ua
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Покупатели ищут в другом месте: за неделю экспорт нефти из россии упал на 26%

Сегодня 21:33Энергетика
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Экспорт нефти из россии за неделю с 17 по 23 марта 2022 года сократился более чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей.
По данным Bloomberg, за этот период среднесуточные поставки из страны составили 495 300 тонн, что на 26,4% меньше, чем неделей ранее. Это эквивалентно примерно 3,63 миллиона баррелей в день.
В отчетах не указывались какие-либо причины для столь резкого снижения спроса, однако аналитики рынка предположили, что Россия столкнулась с растущим стремлением многих ее обычных покупателей найти альтернативные источники энергии после российского военного вторжения в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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