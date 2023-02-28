Покупателей становится меньше: российская нефть направляется на хранение в западную Африку — Finance.ua

Покупателей становится меньше: российская нефть направляется на хранение в западную Африку Сегодня 12:35

Груз российской нефти отправился на хранение в нефтебазу в Гане — стране, которая сама является экспортером нефти, что может свидетельствовать о поиске россией новых покупателей своей нефти на фоне санкций.

Об этом сообщает Bloomberg

Танкер «Тесей» прибыл в территориальные воды Ганы в пятницу, перевозя около 600 тыс. баррелей российской нефти из порта в Черном море, как свидетельствуют данные отслеживания танкеров. По словам собеседников агентства, груз должен быть закачан в резервуары нефтеперерабатывающего завода в Теме.

Когда танкер находился на пути в страну, гендиректор Национальной нефтяной администрации Ганы заявил, что российский груз будет заблокирован, если он будет направляться в страну. Однако после того, как танкер подошел к территориальным водам страны, агентство перестало отвечать на запросы о комментариях.

Поставка в Тему станет первым случаем поставки российской нефти в западноафриканскую страну по крайней мере с октября 2018 года, свидетельствуют данные отслеживания.

Гана сама является небольшим экспортером нефти, которая за последние шесть месяцев отгружала в среднем около 140 тыс. баррелей в день. Она также находится рядом с Нигерией и Анголой, двумя крупнейшими поставщиками нефти в Африке к югу от Сахары. Это означает, что доставленные баррели вряд ли предназначаются для самой Ганы, свидетельствуя о возможном поиске россией новых покупателей.

Почти всем компаниям ЕС запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты или предоставлять услуги страхования странам, покупающим ее по цене выше установленного потолка. После введения санкций против россии, страна-агрессор направила экспорт нефти в Китай и Индию.

Однако, поскольку Европа ранее была крупнейшим рынком сбыта российской нефти, это резко сузило круг ее покупателей.

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Економічна Правда По материалам:

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