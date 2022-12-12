«Пока неплохо»: министр финансов США — о первых днях работы потолка цен на нефть из рф — Finance.ua
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«Пока неплохо»: министр финансов США — о первых днях работы потолка цен на нефть из рф

Энергетика
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Министр финансов США Джанет Йеллен назвала неплохими результаты первых дней работы потолка цен на российскую нефть и отметила готовность США поддерживать Украину столько времени, сколько понадобится.
Об этом она рассказала в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS, сообщает Bloomberg.
Страны G7 и Европейский Союз с 5 декабря установили верхний предел цены, которую россия может брать за экспорт нефти и при этом получать доступ к критически важным транспортным услугам, предоставляемым компаниями ЕС и Британии.
«Ограничение цены вступило в силу только в начале этой недели, но я бы сказала, что пока все идет неплохо», — прокомментировала она.
Кроме того, на вопрос о том, как долго может длиться такой уровень поддержки, Йеллен ответила: «Столько, сколько будет нужно».
Такие слова министра соответствуют высказываниям президента США Джо Байдена, который в воскресенье подтвердил поддержку Украины со стороны США в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Байден заявил, что США обязуются продолжать предоставлять Украине безопасность, экономическую и гуманитарную помощь, а также привлечь россию к ответственности за войну.
США пообещали 38 млрд долл. военной помощи и уже предоставили 13 млрд долл. прямой помощи Украине.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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