«Пока неплохо»: министр финансов США — о первых днях работы потолка цен на нефть из рф Сегодня 11:12 — Энергетика

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала неплохими результаты первых дней работы потолка цен на российскую нефть и отметила готовность США поддерживать Украину столько времени, сколько понадобится.

Об этом она рассказала в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS, сообщает Bloomberg

Страны G7 и Европейский Союз с 5 декабря установили верхний предел цены, которую россия может брать за экспорт нефти и при этом получать доступ к критически важным транспортным услугам, предоставляемым компаниями ЕС и Британии.

«Ограничение цены вступило в силу только в начале этой недели, но я бы сказала, что пока все идет неплохо», — прокомментировала она.

Кроме того, на вопрос о том, как долго может длиться такой уровень поддержки, Йеллен ответила: «Столько, сколько будет нужно».

Такие слова министра соответствуют высказываниям президента США Джо Байдена, который в воскресенье подтвердил поддержку Украины со стороны США в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Байден заявил, что США обязуются продолжать предоставлять Украине безопасность, экономическую и гуманитарную помощь, а также привлечь россию к ответственности за войну.

США пообещали 38 млрд долл. военной помощи и уже предоставили 13 млрд долл. прямой помощи Украине.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.