«Пока не закончится война»: Австрия продолжит ужесточать санкции против россии — Finance.ua

«Пока не закончится война»: Австрия продолжит ужесточать санкции против россии

Сегодня 21:32

Премьер-министр Австрии Карл Нехаммер в ходе визита в Киев заявил о готовности ужесточать санкции против Росси до тех пор, пока не закончится война в Украине. Он добавил, что принятый вчера новый пакет будет не последним.

Об этом сообщается со ссылкой на общий брифинг Нехаммера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы будем еще больше ужесточать санкции в рамках Европейского Союза, пока война не закончится. И сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последним», — сказал австрийский премьер.

8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций против россии за развязанную Москвой войну в Украине.

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