Поезда в Польшу изменят график: «Укрзализныця» объявила новое расписание — Finance.ua

Поезда в Польшу изменят график: «Укрзализныця» объявила новое расписание Сегодня 11:31 — Личные финансы

Поезда в Польшу изменят график: «Укрзализныця» объявила новое расписание

В Украине с середины августа изменится график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорят — время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом — на 40 минут.

Об этом сообщила пресс-служба « Укрзализныци » (УЗ). Изменится график следующих поездов:

№ 67 Киев — Варшава : с 15 августа поезд будет отправляться из Киева в 17:27 (вместо 18:23) и прибывать в Варшаву в 10:04 (вместо 11:33).

: с 15 августа поезд будет отправляться из Киева в 17:27 (вместо 18:23) и прибывать в Варшаву в 10:04 (вместо 11:33). № 24 Хелм — Киев: с 16 августа поезд будет отправляться из Хелма в 16:46 (вместо 16:05) и прибывать в Киев по обычному расписанию, в 07:29.

Кроме того, к поезду Киев — Варшава с 7 августа будут добавлены еще два вагона. Продажа билетов на места в них началась с 29 июля.

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Обозреватель По материалам:

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