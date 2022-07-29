Поезда в Польшу изменят график: «Укрзализныця» объявила новое расписание — Finance.ua
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Поезда в Польшу изменят график: «Укрзализныця» объявила новое расписание

Личные финансы
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Поезда в Польшу изменят график: «Укрзализныця» объявила новое расписание
Поезда в Польшу изменят график: «Укрзализныця» объявила новое расписание
В Украине с середины августа изменится график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорят — время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом — на 40 минут.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» (УЗ). Изменится график следующих поездов:
  • № 67 Киев — Варшава: с 15 августа поезд будет отправляться из Киева в 17:27 (вместо 18:23) и прибывать в Варшаву в 10:04 (вместо 11:33).
  • № 24 Хелм — Киев: с 16 августа поезд будет отправляться из Хелма в 16:46 (вместо 16:05) и прибывать в Киев по обычному расписанию, в 07:29.
Кроме того, к поезду Киев — Варшава с 7 августа будут добавлены еще два вагона. Продажа билетов на места в них началась с 29 июля.
Забудьте об очередях на железнодорожных вокзалах и трате времени на длительные процедуры регистрации. Если нужен билет, воспользуйтесь сервисом Proizd.ua. Понятный интерфейс и минимум шагов, чтобы забронировать путешествие — попробуйте и убедитесь.

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По материалам:
Обозреватель
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