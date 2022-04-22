Подсанкционный Совкомбанк предложит держателям еврооблигаций обменять их на российские — Finance.ua

Российский подсанкционный Совкомбанк предложит владельцам еврооблигаций обменять их на российские — чтобы держатели получали выплаты в рф, минуя международную платежную инфраструктуру.
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя банка.
Совкомбанк в ближайшее время планирует зарегистрировать новый выпуск срочных локальных субординированных облигаций, чтобы владельцы евробондов могли обменять их на новые локальные облигации, добавил представитель банка.
Ранее банк из-за санкций не смог провести расчеты по четырем евробондам на $1,2 млрд. Банк сообщал, что «из-за санкционных ограничений нет технической возможности использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания еврооблигаций, но начнет погашение процентов после выработки соответствующего механизма».
Напомним, ВТБ, попавший в феврале под санкции Запада, выплатил держателям одного из четырех выпусков еврооблигаций банка купон на 52 млн долларов в рублях.