Подсанкционный Совкомбанк предложит держателям еврооблигаций обменять их на российские — Finance.ua

Подсанкционный Совкомбанк предложит держателям еврооблигаций обменять их на российские

Сегодня 18:24 — Фондовый рынок

Российский подсанкционный Совкомбанк предложит владельцам еврооблигаций обменять их на российские — чтобы держатели получали выплаты в рф, минуя международную платежную инфраструктуру.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя банка.

Совкомбанк в ближайшее время планирует зарегистрировать новый выпуск срочных локальных субординированных облигаций, чтобы владельцы евробондов могли обменять их на новые локальные облигации, добавил представитель банка.

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Ранее банк из-за санкций не смог провести расчеты по четырем евробондам на $1,2 млрд. Банк сообщал, что «из-за санкционных ограничений нет технической возможности использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания еврооблигаций, но начнет погашение процентов после выработки соответствующего механизма».

Напомним, ВТБ, попавший в феврале под санкции Запада, выплатил держателям одного из четырех выпусков еврооблигаций банка купон на 52 млн долларов в рублях.

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