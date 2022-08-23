Подсанкционный «Сбербанк» продал свою «дочку» в Казахстане — Finance.ua
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Подсанкционный «Сбербанк» продал свою «дочку» в Казахстане

Фондовый рынок
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Российский «Сбербанк», находящийся под санкциями после полномасштабного вторжения рф в Украину, продал свою «дочку» в Казахстане национальному холдингу страны «Байтерек».
Об этом сообщила пресс-служба «Байтерека».
Стороны подписали соответствующее соглашение купли-продажи всего пакета акций, его планируется закрыть «в ближайшее время». Российский госбанк причиной называет «текущую геополитическую ситуацию».
«Сбербанк Казахстан» занимает 4 место в банковской системе страны по объему активов, которые на 1 апреля составляли 6,2 млрд долл., капитал равнялся 848,7 млн дол.
«В ходе принятия решения о приобретении „Сбербанка Казахстан“ холдинг „Байтерек“ оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткий срок вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана», — говорится в заявлении.
Отмечается, что соглашение позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса.
По материалам:
Економічна Правда
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