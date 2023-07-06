Подрыв КГЭС: потеряно более 10 куб. км воды — Finance.ua
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Подрыв КГЭС: потеряно более 10 куб. км воды

Казна и Политика
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Подрыв КГЭС: потеряно более 10 куб. км воды
Подрыв КГЭС: потеряно более 10 куб. км воды
Чтобы восстановить все экосистемы, пострадавшие из-за теракта на Каховской ГЭС, могут понадобиться десятки лет.
Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец.
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По словам министра, Украина ориентировочно потеряла более 10 кубических километров самого ценного ресурса — воды, а площадь водохранилища уменьшилась примерно на 80%. Водохранилище, которое снабжало питьевой водой более 1 млн украинцев, уничтожено россиянами.
Из-за теракта было затоплено около 80 тыс. га заповедных территорий. Нацпарки Нижнеднепровский, Великий Луг и Каменская Сечь ожидает постепенное и долгое восстановление. Мы навсегда можем потерять эндемические виды растений и животных, среди которых морской судак, 70% ареала мировой популяции мышовки Нордмана, до 50% ареала слепняка песчаного и емуранчика", — отметил Руслан Стрилец.
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Напомним, ночью 6 июня российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, что вызвало масштабное затопление территорий в Херсонской области и нанесло значительный экологический, экономический и гуманитарный ущерб Украине.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Корреспондент.net
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