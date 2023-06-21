Подрыв ГЭС. Комиссии в Херсонской области начали обследование поврежденного и разрушенного жилья — Finance.ua
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Подрыв ГЭС. Комиссии в Херсонской области начали обследование поврежденного и разрушенного жилья

Казна и Политика
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Подрыв ГЭС. Комиссии в Херсонской области начали обследование поврежденного и разрушенного жилья
Подрыв ГЭС. Комиссии в Херсонской области начали обследование поврежденного и разрушенного жилья
На Херсонщине комиссии приступили к обследованию жилья, которое было повреждено или разрушено в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
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Отмечается, что комиссии созданы при органах местной власти в восьми общинах, наиболее пострадавших от затопления.
Речь идет о:
  • Белозерской поселковой военной администрации;
  • Дарьевской сельской военной администрации;
  • Калиновской поселковой военной администрации;
  • Новокаховской городской администрации;
  • Станиславской сельской военной администрации;
  • Тягинской сельской военной администрации;
  • Херсонской городской военной администрацией;
  • Чернобаевской сельской военной администрации.
Эти комиссии будут заниматься:
  • обследованием зданий;
  • составлением соответствующих актов;
  • внесением результатов обследования в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества;
  • расчетом сумм компенсаций людям, чье жилье было повреждено или разрушено.
Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.
Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о ближайших перспективах восстановления водоснабжения после подрыва Каховского водохранилища. Он сообщил, что сейчас ведется работа по доступу к питьевой воде как жителей ранее затопленных территорий, так и северной части региона, где возникли проблемы из-за осушения Каховского водохранилища.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Діло
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