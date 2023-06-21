Подрыв ГЭС. Комиссии в Херсонской области начали обследование поврежденного и разрушенного жилья — Finance.ua

Подрыв ГЭС. Комиссии в Херсонской области начали обследование поврежденного и разрушенного жилья
На Херсонщине комиссии приступили к обследованию жилья, которое было повреждено или разрушено в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
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Отмечается, что комиссии созданы при органах местной власти в восьми общинах, наиболее пострадавших от затопления.
Речь идет о:
- Белозерской поселковой военной администрации;
- Дарьевской сельской военной администрации;
- Калиновской поселковой военной администрации;
- Новокаховской городской администрации;
- Станиславской сельской военной администрации;
- Тягинской сельской военной администрации;
- Херсонской городской военной администрацией;
- Чернобаевской сельской военной администрации.
Эти комиссии будут заниматься:
- обследованием зданий;
- составлением соответствующих актов;
- внесением результатов обследования в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества;
- расчетом сумм компенсаций людям, чье жилье было повреждено или разрушено.
Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.
Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о ближайших перспективах восстановления водоснабжения после подрыва Каховского водохранилища. Он сообщил, что сейчас ведется работа по доступу к питьевой воде как жителей ранее затопленных территорий, так и северной части региона, где возникли проблемы из-за осушения Каховского водохранилища.
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