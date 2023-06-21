Подрыв ГЭС. Комиссии в Херсонской области начали обследование поврежденного и разрушенного жилья — Finance.ua

Подрыв ГЭС. Комиссии в Херсонской области начали обследование поврежденного и разрушенного жилья Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Подрыв ГЭС. Комиссии в Херсонской области начали обследование поврежденного и разрушенного жилья

На Херсонщине комиссии приступили к обследованию жилья, которое было повреждено или разрушено в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Отмечается, что комиссии созданы при органах местной власти в восьми общинах, наиболее пострадавших от затопления.

Речь идет о:

Белозерской поселковой военной администрации;

Дарьевской сельской военной администрации;

Калиновской поселковой военной администрации;

Новокаховской городской администрации;

Станиславской сельской военной администрации;

Тягинской сельской военной администрации;

Херсонской городской военной администрацией;

Чернобаевской сельской военной администрации.

Эти комиссии будут заниматься:

обследованием зданий;

составлением соответствующих актов;

внесением результатов обследования в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества;

расчетом сумм компенсаций людям, чье жилье было повреждено или разрушено.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о ближайших перспективах восстановления водоснабжения после подрыва Каховского водохранилища. Он сообщил, что сейчас ведется работа по доступу к питьевой воде как жителей ранее затопленных территорий, так и северной части региона, где возникли проблемы из-за осушения Каховского водохранилища.

Діло По материалам:

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