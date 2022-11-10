Подержанные авто из-за границы: сколько денег потратили украинцы с июля — Finance.ua

Подержанные авто из-за границы: сколько денег потратили украинцы с июля Сегодня 21:01 — Личные финансы

Подержанные авто из-за границы: сколько денег потратили украинцы с июля

С июля по сентябрь включительно совокупная таможенная стоимость всех подержанных авто, прошедших таможенное оформление в течение этого периода, составила 11,8 миллиарда гривен. По сегодняшнему официальному обменному курсу валют, это около $322 миллионов. Из них в октябре — 4,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Сколько привезли подержанных авто после отмены нулевого растаможки

С момента отмены так называемого «нулевого» растаможивания, то есть с 1 июля 2022 года, таможенное оформление прошли более 41,2 тысячи подержанных легковушек.

Так, в среднем по «старым-новым» ставкам украинцы импортируют около 13,7 тысячи легковых авто с пробегом. Для сравнения, в мае и июне, на пике так называемого «нулевого растаможивания», из-за границы привезли 93,6 тыс. и 138,2 тыс. легковых машин соответственно. То есть темпы импорта упали более чем в 8 раз.

График: eauto.org.ua

Сколько потратили денег на подержанные авто из-за границы

За первые три месяца после возвращения таможенных платежей образца 2018 года и падения количества импортируемых авто соответственно уменьшилось и количество средств, которые украинцы потратили на покупку авто из-за рубежа.

Так, с июля по сентябрь включительно совокупная таможенная стоимость всех подержанных авто, прошедших таможенное оформление в течение этого периода, составила 11,8 миллиарда гривен.

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Для сравнения, в течение апреля-июня включительно суммарная таможенная стоимость всех импортированных легковушек составила 33,6 миллиарда гривен, или же более $1,1 миллиарда по курсу обмена валют.

Какого возраста ввозят автомобили

Средний возраст автомобилей, привозимых с июля по сентябрь, составляет 7 лет.

Для сравнения, в мае и июне средний возраст импортных легковых автомобилей составил 16 лет, то есть в среднем привозили машины 2006 года выпуска.

Сколько стоят подержанные авто из-за границы

Наибольшую часть в структуре занимают автомобили стоимостью $1-2 тысячи. По итогам июля-сентября таковых было 25,4% от общего количества ввезенных. Для сравнения, за апрель-июнь этот показатель составлял 29%.

График: eauto.org.ua

Однако, поскольку доля более дорогих автомобилей выросла, выше стала и средняя стоимость подержанной легковушки из-за границы, более чем в два раза. В августе она была максимальной, на уровне $5 693, а по итогам сентября составила $5 393. При этом еще в июле этот показатель был на уровне $2 190.

Сколько заплатили налогов за импортные подержанные авто после отмены нулевого растаможивания

Меньше всего таможенных платежей после отмены «нулевого» растаможивания украинцы заплатили в июле: 880 миллионов гривен. В августе в бюджет попало 1,5 миллиарда гривен, а в сентябре — 1,4 миллиарда.

Если рассмотреть структуру уплаченных таможенных платежей, то больше всего средств в бюджет приносит НДС. Так, за сентябрь украинцы уплатили 0,69 миллиарда гривен этого налога. Акцизный налог составил 0,44 миллиарда гривен.

При этом конечная сумма таможенных платежей могла бы быть значительно больше вследствие большего количества импортируемых подержанных авто. Однако по действующим ставкам акциза ввозить машины, на которые существует наибольший спрос, невыгодно, в первую очередь из-за этого налога, выполняющего фактически запретительную функцию, а не бюджетонаполняющую, считают эксперты Института исследований авторынка.

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