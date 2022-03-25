Поддержка медработников и больниц в условиях войны: фонд "Здоровье украинского народа" объявил о сборе средств — Finance.ua

Поддержка медработников и больниц в условиях войны: фонд "Здоровье украинского народа" объявил о сборе средств

Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Поддержка медработников и больниц в условиях войны: фонд "Здоровье украинского народа" объявил о сборе средств

С первых дней вторжения российских войск на территорию Украины идет ожесточенная борьба не только на полях боя, но и в больницах. Здесь врачи стоят на передовой, оказывая помощь раненым, больным и роженицам. Поддержкой по обеспечению больниц и врачей медикаментами, расходными материалами, одеждой, едой и т.д. вместе с другими организациями стал международный благотворительный фонд «Здоровье украинского народа»

«Сегодня наш благотворительный фонд вместе с другими фондами-партнерами работают над решением главной проблемы — восстановления системы логистики, которая охватывает: сохранение, сортировку и перевозку гуманитарной помощи (медицинских грузов). Последние несколько недель мы работали над налаживанием структуры и внедрением эффективной модели поставки гуманитарной помощи. Все медицинские грузы должны своевременно и профессионально сортироваться, и отправляться в определенные больницы под четко сформированные запросы» — рассказал Сергей Сошинский, советник министра здравоохранения и президент МБФ «Здоровье украинского народа».

Фонд «ЗУН» инициировал создание «Коалиции неприбыльных организаций, работающих с медицинскими и гуманитарными грузами», в том числе определенных Минздравом Украины, и которая уже адаптирована для сотрудничества с другими организациями-партнерами. Это позволит внедрить единые стандарты и процедуры работы с гуманитарными медицинскими грузами, обеспечить их сохранность и прозрачную целевую доставку.

Большое количество средств направлено донорами в поддержку вооруженных сил, а также по подразделениям теробороны, что, несомненно, правильно, принимая во внимание масштабы военных действий. Однако, с каждым днем ​​количество перемещенных лиц, которое увеличивает нагрузку на определенные учреждения здравоохранения, и, соответственно, благотворительная помощь должна быть грамотно распределена и вовремя доставлена к конечным бенефициарам. Сумм, которые удалось аккумулировать на счетах фонда по состоянию на закупку лекарств и медоборудования, недостаточно, поэтому фонд «Здоровье украинского народа» объявил о сборе средств.

«К сожалению, раненых ежедневно становится больше. Для их спасения нужны критически важные, а иногда и специфические лекарства, расходные материалы и оборудование для проведения сотен операций. Отдельными пунктами расходов фонда „ЗУН“ является логистика, которую мы оплачиваем не только для своих нужд, но и для других фондов как за рубежом, так и в пределах Украины, закупка горючего, аренда складских помещений и т.д. В общем, чтобы сегодня одну городскую больницу обеспечить всем необходимым, на несколько недель или месяц, нужно собрать около 15 млн грн, поэтому фонд как никогда раньше нуждается в финансовой помощи со стороны неравнодушных граждан и представителей бизнеса. Только вместе мы сделаем это быстро и эффективно!» — подчеркивает Сергей Сошинский.

На сайте МБФ «Здоровье украинского народа» ( https://houp.org/ ) вы сможете найти исчерпывающую информацию о работе организации, а также реквизиты для пожертвований.

Международный благотворительный фонд «Здоровье украинского народа» является благотворительной организацией прогрессивного типа и эффективного менеджмента. Был основан в 2011 году. Основные направления работы организации в мирное время: гуманитарная помощь УОЗ и социально уязвимые группы населения, пропаганда здорового образа жизни, популяризация профессии врача, образовательная деятельность, создание целевого капитала и социального партнерства.

Партнеры Фонда: Украинская Федерация профессиональных медицинских ассоциаций, Национальной академии наук Украины, Министерство здравоохранения Украины, Маркетинговое агентство полного цикла «Супергерои», туроператор Tez Tour, Маркетинговое агентство общественного здравоохранения (accemedin.com).

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