Поддержка медработников и больниц в условиях войны: фонд "Здоровье украинского народа" объявил о сборе средств — Finance.ua

Поддержка медработников и больниц в условиях войны: фонд "Здоровье украинского народа" объявил о сборе средств
С первых дней вторжения российских
войск на территорию Украины идет
ожесточенная борьба не только на полях
боя, но и в больницах. Здесь врачи стоят
на передовой, оказывая помощь раненым,
больным и роженицам. Поддержкой
по обеспечению больниц и врачей
медикаментами, расходными материалами,
одеждой, едой и т.д. вместе с
другими организациями стал международный
благотворительный фонд «Здоровье
украинского народа».
«Сегодня
наш благотворительный фонд вместе с
другими фондами-партнерами работают
над решением главной проблемы —
восстановления системы логистики,
которая охватывает: сохранение, сортировку
и перевозку гуманитарной помощи
(медицинских грузов). Последние несколько
недель мы работали над налаживанием
структуры и внедрением эффективной
модели поставки гуманитарной помощи.
Все медицинские грузы должны своевременно
и профессионально сортироваться, и
отправляться в определенные больницы
под четко сформированные запросы»
— рассказал Сергей
Сошинский, советник министра здравоохранения
и президент МБФ «Здоровье
украинского народа».
Фонд «ЗУН»
инициировал создание «Коалиции
неприбыльных организаций, работающих
с медицинскими и гуманитарными грузами»,
в том числе определенных Минздравом
Украины, и которая уже адаптирована для
сотрудничества с другими
организациями-партнерами. Это позволит
внедрить единые стандарты и процедуры
работы с гуманитарными медицинскими
грузами, обеспечить их сохранность и
прозрачную целевую доставку.
Большое
количество средств направлено донорами
в поддержку вооруженных сил, а также по
подразделениям теробороны,
что, несомненно, правильно,
принимая во внимание масштабы
военных действий.
Однако, с каждым днем количество
перемещенных лиц, которое
увеличивает
нагрузку на определенные учреждения
здравоохранения, и, соответственно,
благотворительная помощь должна быть
грамотно распределена и вовремя
доставлена к конечным бенефициарам.
Сумм, которые удалось аккумулировать
на счетах фонда по состоянию на закупку
лекарств и медоборудования, недостаточно,
поэтому фонд «Здоровье
украинского народа»
объявил о сборе средств.
«К
сожалению, раненых ежедневно становится
больше. Для их спасения нужны критически
важные, а иногда и специфические
лекарства, расходные материалы и
оборудование для проведения сотен
операций. Отдельными пунктами расходов
фонда „ЗУН“
является логистика, которую мы оплачиваем
не только для своих нужд, но и для других
фондов как за рубежом, так и в пределах
Украины, закупка горючего, аренда
складских помещений и т.д. В общем, чтобы
сегодня одну городскую больницу
обеспечить всем необходимым, на несколько
недель или месяц, нужно собрать около
15 млн грн, поэтому фонд как никогда
раньше нуждается в финансовой помощи
со стороны неравнодушных граждан и
представителей бизнеса. Только вместе
мы сделаем это быстро и эффективно!»
— подчеркивает Сергей Сошинский.
На сайте МБФ
«Здоровье украинского народа»
(https://houp.org/)
вы сможете найти
исчерпывающую информацию о работе
организации, а также
реквизиты для пожертвований.
Международный
благотворительный фонд «Здоровье
украинского народа» является
благотворительной организацией
прогрессивного типа и
эффективного менеджмента.
Был основан в 2011 году. Основные направления
работы организации в мирное время:
гуманитарная помощь УОЗ
и социально уязвимые группы населения,
пропаганда здорового
образа жизни, популяризация профессии
врача, образовательная деятельность,
создание целевого капитала и социального
партнерства.
Партнеры Фонда:
Украинская Федерация профессиональных
медицинских ассоциаций, Национальной
академии наук Украины, Министерство
здравоохранения Украины, Маркетинговое
агентство полного цикла «Супергерои»,
туроператор Tez Tour,
Маркетинговое агентство
общественного здравоохранения
(accemedin.com).