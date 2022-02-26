Поддержать Вооруженные Силы Украины легко в мобильном приложении ПУМБ Online — Finance.ua
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Поддержать Вооруженные Силы Украины легко в мобильном приложении ПУМБ Online

Сегодня 10:36Кредит&Депозит
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НБУ открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. С сегодняшнего дня ПУМБ принимает платежи без комиссии в поддержку ВСУ во всех дистанционных каналах, кроме ПТКС и работающих отделениях.
Решение об открытии специального счета в поддержку ВСУ принято НБУ 24 февраля 2022 в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708
Перевести любую сумму можно в мобильном приложении ПУМБ Online, web-версии онлайн-банкинга, на платежной платформе PayHub и кассах работающих отделений.
Самое легкое и быстрое это можно сделать в мобильном приложении ПУМБ в разделе «Услуги».
Найти получателя перевода во всех каналах банка можно по следующим поисковым словам или цифрам: UA84300001000000047330992708, 00032106, ВСУ, НБУ, Вооруженные, Силы, Украины, война, поддержка.
Глава Правления ПУМБ Сергей Черненко : «В тяжелое время для страны мы все объединились. Каждый на своем рабочем месте обеспечивает надежный тыл украинской армии. ВСУ отстаивают нашу независимость, а банки обеспечивают стабильность финансовой системы. Каждый украинец может приобщиться к поддержке наших воинов из любого уголка страны или мира — сделать перевод в несколько кликов. Украина выстоит в этой войне и станет только сильнее!».
Поддерживаем вместе наши ВСУ!
По материалам: ПУМБ
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