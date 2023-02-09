Поддельное водительское удостоверение — какое за это наказание и как не попасть на мошенников Сегодня 16:03 — Личные финансы

Поддельное водительское удостоверение — какое за это наказание и как не попасть на мошенников

Единственный законный способ получить действительное водительское удостоверение впервые — это самостоятельно пройти 2 курса обучения в аккредитованной автошколе и успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«В последнее время ежедневно на информационных ресурсах появляются сообщения о задержании горе-водителей патрульной полицией. Ситуация почти всегда типичная. Правоохранители останавливают лицо за нарушение правил на дороге или создание аварийной ситуации и во время проверки документов обнаруживают, что водительское удостоверение похоже на поддельное. В большинстве случаев водитель признается, что документ приобрел через интернет», — сказано в сообщении.

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Когда инспекторы проверяют права по имеющимся базам данных, то убеждаются, что под таким номером документа вообще не существует или он выдан на имя другого лица. Злоумышленники используют данные реальных водительских удостоверений, чтобы создавать поддельные документы.

А еще существуют фишинговые сайты. Внешне они похожи на официальные веб-ресурсы Главного сервисного центра МВД. Но их целью является выманивание у доверчивых или рассеянных пользователей сети персональных данных. Поддельные ресурсы злоумышленники продвигают с помощью рекламы в соцсетях.

Как не попасть на мошенников

«Важно, чтобы не стать жертвой фишинга, не переходите по сомнительным гиперссылкам и не вводите конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах. Внимательно проверяйте URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт. Государственные ресурсы всегда имеют домен „gov.ua“», — подчеркивают в МВД.

Ответственность за поддельные документы

За использование поддельных документов предусмотрена ответственность частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

Это карается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 2 лет.

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