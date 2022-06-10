Подборка актуальных вакансий с зарплатой от 20 тыс. гривен — Finance.ua
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Подборка актуальных вакансий с зарплатой от 20 тыс. гривен

Сегодня 08:01Личные финансы
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Подборка актуальных вакансий с зарплатой от 20 тыс. гривенПодборка актуальных вакансий с зарплатой от 20 тыс. гривен
Для квалифицированных работников есть предложения с достойной оплатой труда даже в сложное военное время в стране. Эксперты портала robota.ua подобрали вакансии с заработной платой более 20 тыс. грн. в разных городах Украины и профессиональных сферах.

Digital Marketing Specialist в Киеве

«Образовательный Центр Александра Герчика» ищет в свою команду Digital Marketing Specialist.
Требования к будущему работнику:
  • опыт работы на аналогичной позиции от 1,5 лет;
  • прикладной опыт работы с SEO, практические знания SEO-продвижения;
  • опыт работы с веб-аналитикой и сквозной аналитикой;
  • опыт работы с email+чат рассылками, умение формировать карту рассылок;
  • навыки работы с контентом (нужно будет управлять контент-специалистами);
  • умение работать с CMS на сайте, повышать конверсионность лендингов;
  • опыт и навыки работы с подрядчиками/внутренней командой: разработка списка задач, постановка ТС, контроль, координация и отчетность;
  • хорошие менеджерские и коммуникационные навыки.
В компании предлагают:
  • стабильную работу независимо от каких-либо обстоятельств;
  • график работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00;
  • 13 зарплату и 24 дня отпуска в год;
  • формат работы: 1-2 дня в неделю встреча с командой в коворкинге (в Киеве), другие дни — удаленная работа;
  • обучение и оплачиваемую стажировку;
  • заработная плата — 40 000-50 000 грн.
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Директор магазина сантехники в Ивано-Франковске

Компания «Горячая Точка» приглашает на работу директора магазина сантехники.
На что обращает внимание работодатель:
  • опыт работы в должности директора;
  • знание рынка сантехники;
  • инициативность, самостоятельность;
  • желание развиваться;
  • навыки управления;
  • грамотность речи;
  • пунктуальность.
Вам предложат:
  • оплачиваемый испытательный срок;
  • график работы: пн-пт, с 09:00 до 18:00 и 2 рабочие субботы в месяц;
  • оплачиваемый отпуск;
  • полную компенсацию транспортных расходов и мобильной связи;
  • удобную CRM-систему;
  • внутреннее корпоративное обучение;
  • заработная плата — 25 000-30 000 грн.
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Заместитель руководителя магазина в Киеве

Сеть супермаркетов «Фора» открывает вакансию.
Чтобы получить должность, необходимо:
  • иметь опыт работы в административной должности от 1-го года;
  • высшее, незаконченное высшее образование (торговое, экономическое, менеджмент);
  • свободно владеть украинским языком;
  • быть уверенным пользователем ПК;
  • уметь работать на результат и в команде.
Будущим работникам предложат:
  • официальное трудоустройство;
  • помощь с жильем;
  • корпоративное медицинское страхование;
  • корпоративная мобильная связь;
  • скидку ко дню рождения и другие дополнительные предложения для сотрудников компании;
  • заработная плата — 17 000-20 000 грн.
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Региональный менеджер в Виннице

Компания «Папакарло» объявляет об открытии вакансии.
Для получения должности вам необходимо:
  • опыт работы в должности территориального менеджера, регионального менеджера, супервайзера с опытом управления людьми (обязательно);
  • эффективный опыт переговоров (дистрибьюторы, национальные сети);
  • опыт подбора и управления региональной командой;
  • быть честным и ориентированным на долгосрочные отношения;
  • самостоятельным в принятии решений и ответственным;
  • собственный автомобиль и проживать в Виннице.
Анонсируют:
  • официальное трудоустройство;
  • компенсационный пакет;
  • понятную и прозрачную систему мотивации;
  • заработная плата — от 20 000 грн.
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Менеджер по продажам (горячие звонки) во Львове

Компания King Star Alliance ищет менеджера по продажам для совершения горячих звонков.
Пожелания к кандидатам:
  • грамотная устная и письменная речь;
  • красноречие и вариативность мышления;
  • высокие финансовые ожидания;
  • успешный опыт в продажах;
  • способность быстро учиться и работать с большим объемом информации;
  • опыт работы в режиме телефонных переговоров (будет преимуществом).
В компании предлагают кандидатам:
  • только горячие клиентские обращения;
  • стабильные, долговременные проекты;
  • качественное обучение, быструю и качественную адаптацию;
  • комфортный график работы, 8 выходных в месяц;
  • полное техническое обеспечение каждого сотрудника;
  • собственная CRM, оптимизированная под нужды маркетологов и менеджеров;
  • заработная плата — от 33 000 грн.
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Финансовый директор, главный бухгалтер в Ивано-Франковске

Компания Актурн ищет в свою команду финансового директора, главного бухгалтера.
Требования:
  • высшее образование (бухгалтерский учет, аудит, экономика, деньги);
  • опыт работы основным бухгалтером — от 5-ти лет;
  • практические знания национальных стандартов бухгалтерского учета и требований налогового законодательства;
  • знание всех участков бухгалтерского учета;
  • аналитические навыки;
  • опыт работы с большим объемом информации;
  • опыт постановки технических задач для автоматизации процессов учета;
  • знание ПК (Microsoft Office, 1С Предприятие 8.3, MEDoc, Клиент-Банк, продвинутый пользователь Excel).
Условия работы:
  • официальное трудоустройство и полный соцпакет;
  • комфортабельный офис в центре города;
  • рабочий график: пн-пт, с 8:00 до 17:00;
  • заработная плата — 40 000 грн.
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Старший IT-специалист во Львове

Компания VoIPTime открывает вакансию для старшего ИТ-специалиста.
Пожелания к претендентам:
  • опыт работы с протоколами IP-телефонии (желательно);
  • настройка и работа с системой Asterisk PBX (желательно);
  • опыт работы с Linux/BSD и подобными системами (обязательно);
  • поддержка и настройка Postfix, FTP, Firewall, Samba;
  • опыт построения локальных сетей с использованием технологий Ethernet, Wireless и т.п. (желательно);
  • знание сетевых технологий;
  • опыт работы с активным оборудованием (Cisco, HP, Alcatel);
  • коммуникабельность, умение общаться с людьми (обязательно).
Предлагают будущим работникам:
  • официальное трудоустройство;
  • условия профессионального развития;
  • хорошие условия труда;
  • заработная плата — от 29 000 грн.
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Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам: Finance.ua
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