Подборка актуальных вакансий с зарплатой от 20 тыс. гривен — Finance.ua

Подборка актуальных вакансий с зарплатой от 20 тыс. гривен

Сегодня 08:01 — Личные финансы

Подборка актуальных вакансий с зарплатой от 20 тыс. гривен

Для квалифицированных работников есть предложения с достойной оплатой труда даже в сложное военное время в стране. Эксперты портала robota.ua подобрали вакансии с заработной платой более 20 тыс. грн. в разных городах Украины и профессиональных сферах.

Digital Marketing Specialist в Киеве

«Образовательный Центр Александра Герчика» ищет в свою команду Digital Marketing Specialist.

Требования к будущему работнику:

опыт работы на аналогичной позиции от 1,5 лет;

прикладной опыт работы с SEO, практические знания SEO-продвижения;

опыт работы с веб-аналитикой и сквозной аналитикой;

опыт работы с email+чат рассылками, умение формировать карту рассылок;

навыки работы с контентом (нужно будет управлять контент-специалистами);

умение работать с CMS на сайте, повышать конверсионность лендингов;

опыт и навыки работы с подрядчиками/внутренней командой: разработка списка задач, постановка ТС, контроль, координация и отчетность;

хорошие менеджерские и коммуникационные навыки.

В компании предлагают:

стабильную работу независимо от каких-либо обстоятельств;

график работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00;

13 зарплату и 24 дня отпуска в год;

формат работы: 1-2 дня в неделю встреча с командой в коворкинге (в Киеве), другие дни — удаленная работа;

обучение и оплачиваемую стажировку;

заработная плата — 40 000-50 000 грн.

Директор магазина сантехники в Ивано-Франковске

Компания «Горячая Точка» приглашает на работу директора магазина сантехники.

На что обращает внимание работодатель:

опыт работы в должности директора;

знание рынка сантехники;

инициативность, самостоятельность;

желание развиваться;

навыки управления;

грамотность речи;

пунктуальность.

Вам предложат:

оплачиваемый испытательный срок;

график работы: пн-пт, с 09:00 до 18:00 и 2 рабочие субботы в месяц;

оплачиваемый отпуск;

полную компенсацию транспортных расходов и мобильной связи;

удобную CRM-систему;

внутреннее корпоративное обучение;

заработная плата — 25 000-30 000 грн.

Заместитель руководителя магазина в Киеве

Сеть супермаркетов «Фора» открывает вакансию.

Чтобы получить должность, необходимо:

иметь опыт работы в административной должности от 1-го года;

высшее, незаконченное высшее образование (торговое, экономическое, менеджмент);

свободно владеть украинским языком;

быть уверенным пользователем ПК;

уметь работать на результат и в команде.

Будущим работникам предложат:

официальное трудоустройство;

помощь с жильем;

корпоративное медицинское страхование;

корпоративная мобильная связь;

скидку ко дню рождения и другие дополнительные предложения для сотрудников компании;

заработная плата — 17 000-20 000 грн.

Региональный менеджер в Виннице

Компания «Папакарло» объявляет об открытии вакансии.

Для получения должности вам необходимо:

опыт работы в должности территориального менеджера, регионального менеджера, супервайзера с опытом управления людьми (обязательно);

эффективный опыт переговоров (дистрибьюторы, национальные сети);

опыт подбора и управления региональной командой;

быть честным и ориентированным на долгосрочные отношения;

самостоятельным в принятии решений и ответственным;

собственный автомобиль и проживать в Виннице.

Анонсируют:

официальное трудоустройство;

компенсационный пакет;

понятную и прозрачную систему мотивации;

заработная плата — от 20 000 грн.

Менеджер по продажам (горячие звонки) во Львове

Компания King Star Alliance ищет менеджера по продажам для совершения горячих звонков.

Пожелания к кандидатам:

грамотная устная и письменная речь;

красноречие и вариативность мышления;

высокие финансовые ожидания;

успешный опыт в продажах;

способность быстро учиться и работать с большим объемом информации;

опыт работы в режиме телефонных переговоров (будет преимуществом).

В компании предлагают кандидатам:

только горячие клиентские обращения;

стабильные, долговременные проекты;

качественное обучение, быструю и качественную адаптацию;

комфортный график работы, 8 выходных в месяц;

полное техническое обеспечение каждого сотрудника;

собственная CRM, оптимизированная под нужды маркетологов и менеджеров;

заработная плата — от 33 000 грн.

Финансовый директор, главный бухгалтер в Ивано-Франковске

Компания Актурн ищет в свою команду финансового директора, главного бухгалтера.

Требования:

высшее образование (бухгалтерский учет, аудит, экономика, деньги);

опыт работы основным бухгалтером — от 5-ти лет;

практические знания национальных стандартов бухгалтерского учета и требований налогового законодательства;

знание всех участков бухгалтерского учета;

аналитические навыки;

опыт работы с большим объемом информации;

опыт постановки технических задач для автоматизации процессов учета;

знание ПК (Microsoft Office, 1С Предприятие 8.3, MEDoc, Клиент-Банк, продвинутый пользователь Excel).

Условия работы:

официальное трудоустройство и полный соцпакет;

комфортабельный офис в центре города;

рабочий график: пн-пт, с 8:00 до 17:00;

заработная плата — 40 000 грн.

Старший IT-специалист во Львове

Компания VoIPTime открывает вакансию для старшего ИТ-специалиста.

Пожелания к претендентам:

опыт работы с протоколами IP-телефонии (желательно);

настройка и работа с системой Asterisk PBX (желательно);

опыт работы с Linux/BSD и подобными системами (обязательно);

поддержка и настройка Postfix, FTP, Firewall, Samba;

опыт построения локальных сетей с использованием технологий Ethernet, Wireless и т.п. (желательно);

знание сетевых технологий;

опыт работы с активным оборудованием (Cisco, HP, Alcatel);

коммуникабельность, умение общаться с людьми (обязательно).

Предлагают будущим работникам:

официальное трудоустройство;

условия профессионального развития;

хорошие условия труда;

заработная плата — от 29 000 грн.

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