Подборка актуальных вакансий с зарплатой от 20 тыс. гривен — Finance.ua

Подборка актуальных вакансий с зарплатой от 20 тыс. гривен Сегодня 08:01 — Личные финансы Подборка актуальных вакансий с зарплатой от 20 тыс. гривен Для квалифицированных работников есть предложения с достойной оплатой труда даже в сложное военное время в стране. Эксперты портала robota.ua подобрали вакансии с заработной платой более 20 тыс. грн. в разных городах Украины и профессиональных сферах.
Digital Marketing Specialist в Киеве
«Образовательный Центр Александра Герчика» ищет в свою команду Digital Marketing Specialist.
Требования к будущему работнику:
опыт работы на аналогичной позиции от 1,5 лет;
прикладной опыт работы с SEO, практические знания SEO-продвижения;
опыт работы с веб-аналитикой и сквозной аналитикой;
опыт работы с email+чат рассылками, умение формировать карту рассылок;
навыки работы с контентом (нужно будет управлять контент-специалистами);
умение работать с CMS на сайте, повышать конверсионность лендингов;
опыт и навыки работы с подрядчиками/внутренней командой: разработка списка задач, постановка ТС, контроль, координация и отчетность;
хорошие менеджерские и коммуникационные навыки.
В компании предлагают:
стабильную работу независимо от каких-либо обстоятельств;
график работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00;
13 зарплату и 24 дня отпуска в год;
формат работы: 1-2 дня в неделю встреча с командой в коворкинге (в Киеве), другие дни — удаленная работа;
обучение и оплачиваемую стажировку;
заработная плата — 40 000-50 000 грн.
Директор магазина сантехники в Ивано-Франковске
Компания «Горячая Точка» приглашает на работу директора магазина сантехники.
На что обращает внимание работодатель:
опыт работы в должности директора;
знание рынка сантехники;
инициативность, самостоятельность;
желание развиваться;
навыки управления;
грамотность речи;
пунктуальность.
Вам предложат:
оплачиваемый испытательный срок;
график работы: пн-пт, с 09:00 до 18:00 и 2 рабочие субботы в месяц;
оплачиваемый отпуск;
полную компенсацию транспортных расходов и мобильной связи;
удобную CRM-систему;
внутреннее корпоративное обучение;
заработная плата — 25 000-30 000 грн.
Заместитель руководителя магазина в Киеве
Сеть супермаркетов «Фора» открывает вакансию.
Чтобы получить должность, необходимо:
иметь опыт работы в административной должности от 1-го года;
высшее, незаконченное высшее образование (торговое, экономическое, менеджмент);
свободно владеть украинским языком;
быть уверенным пользователем ПК;
уметь работать на результат и в команде.
Будущим работникам предложат:
официальное трудоустройство;
помощь с жильем;
корпоративное медицинское страхование;
корпоративная мобильная связь;
скидку ко дню рождения и другие дополнительные предложения для сотрудников компании;
заработная плата — 17 000-20 000 грн.
Региональный менеджер в Виннице
Компания «Папакарло» объявляет об открытии вакансии.
Для получения должности вам необходимо:
опыт работы в должности территориального менеджера, регионального менеджера, супервайзера с опытом управления людьми (обязательно);
эффективный опыт переговоров (дистрибьюторы, национальные сети);
опыт подбора и управления региональной командой;
быть честным и ориентированным на долгосрочные отношения;
самостоятельным в принятии решений и ответственным;
собственный автомобиль и проживать в Виннице.
Анонсируют:
официальное трудоустройство;
компенсационный пакет;
понятную и прозрачную систему мотивации;
заработная плата — от 20 000 грн.
Менеджер по продажам (горячие звонки) во Львове
Компания King Star Alliance ищет менеджера по продажам для совершения горячих звонков.
Пожелания к кандидатам:
грамотная устная и письменная речь;
красноречие и вариативность мышления;
высокие финансовые ожидания;
успешный опыт в продажах;
способность быстро учиться и работать с большим объемом информации;
опыт работы в режиме телефонных переговоров (будет преимуществом).
В компании предлагают кандидатам:
только горячие клиентские обращения;
стабильные, долговременные проекты;
качественное обучение, быструю и качественную адаптацию;
комфортный график работы, 8 выходных в месяц;
полное техническое обеспечение каждого сотрудника;
собственная CRM, оптимизированная под нужды маркетологов и менеджеров;
заработная плата — от 33 000 грн.
Финансовый директор, главный бухгалтер в Ивано-Франковске
Компания Актурн ищет в свою команду финансового директора, главного бухгалтера.
Требования:
высшее образование (бухгалтерский учет, аудит, экономика, деньги);
опыт работы основным бухгалтером — от 5-ти лет;
практические знания национальных стандартов бухгалтерского учета и требований налогового законодательства;
знание всех участков бухгалтерского учета;
аналитические навыки;
опыт работы с большим объемом информации;
опыт постановки технических задач для автоматизации процессов учета;
знание ПК (Microsoft Office, 1С Предприятие 8.3, MEDoc, Клиент-Банк, продвинутый пользователь Excel).
Условия работы:
официальное трудоустройство и полный соцпакет;
комфортабельный офис в центре города;
рабочий график: пн-пт, с 8:00 до 17:00;
заработная плата — 40 000 грн.
Старший IT-специалист во Львове
Компания VoIPTime открывает вакансию для старшего ИТ-специалиста.
Пожелания к претендентам:
опыт работы с протоколами IP-телефонии (желательно);
настройка и работа с системой Asterisk PBX (желательно);
опыт работы с Linux/BSD и подобными системами (обязательно);
поддержка и настройка Postfix, FTP, Firewall, Samba;
опыт построения локальных сетей с использованием технологий Ethernet, Wireless и т.п. (желательно);
знание сетевых технологий;
опыт работы с активным оборудованием (Cisco, HP, Alcatel);
коммуникабельность, умение общаться с людьми (обязательно).
Предлагают будущим работникам:
официальное трудоустройство;
условия профессионального развития;
хорошие условия труда;
заработная плата — от 29 000 грн.
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