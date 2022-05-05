Подборка актуальных вакансий для административного персонала — Finance.ua
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Подборка актуальных вакансий для административного персонала

Сегодня 17:04Личные финансы
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Одной из самых популярных сфер среди соискателей на этой неделе стал раздел «Административный персонал». Именно поэтому специалисты портала robota.ua сделали подборку интересных вакансий по этому направлению.

Оператор call-центра во Львове

Компания «Vodafone Украина» открывает вакансию оператора во львовский контакт-центр.
Для получения должности вам понадобится свободное владение русским и украинским языками, так как нужно консультировать клиентов относительно продуктов и услуг компании в телефонных разговорах.
Компания предлагает:
  • удобный график;
  • официальное трудоустройство и социальные гарантии;
  • достойный уровень оплаты, прозрачная система вознаграждений, а также дополнительные финансовые бонусы;
  • возможность выбрать полную или частичную занятость;
  • медицинское страхование и корпоративная мобильная связь.

Менеджер службы клиентской поддержки со знанием немецкого и английского языков во Львове

Австрийская аутсорсинговая компания MSV Multicall приглашает на работу менеджера клиентской поддержки.
Пожелания к кандидатам:
  • владение немецким и английским языками (устно и письменно) на уровне B2-C1;
  • умение и желание общаться с клиентами по телефону;
  • уверенность в использовании ПК.
Компания гарантирует:
  • заработную плату — 15 000-17 500 грн;
  • оплачиваемое обучение;
  • полную занятость (9.00-17.00, 11.00-19.00, пн-пт);
  • удаленную работу;
  • медицинское страхование;
  • официальное трудоустройство;
  • постоянную практику немецкого и английского языков.

Специалист по обслуживанию клиентов мобильной связи в Ровно

Компания eCall ищет специалиста по обслуживанию клиентов мобильной связи.
От кандидатов требуется:
  • хорошая дикция;
  • отсутствие дефектов речи;
  • знание ПК на уровне уверенного пользователя.
Работодатель гарантирует:
  • удобный график работы (утренние, дневные, вечерние, ночные смены);
  • ставку — 7 000 грн (44 грн/час) + %;
  • комфортное и уютное рабочее место;
  • оплачиваемое обучение (тренинги развития).

Офис-менеджер со знанием немецкого языка в Киеве

Компания «СТЭКС Украина» ищет офис-менеджера со знанием немецкого языка.
Среди требований к кандидатам:
  • образование в коммерческом секторе;
  • опыт работы желателен, но не обязателен;
  • организаторские способности;
  • навыки ведения переговоров
Работодатель анонсирует:
  • высокую заработную плату и привлекательную систему премирования;
  • стабильную работу и официальное оформление;
  • медицинское страхование категории А;
  • современное и комфортное рабочее место в центре города;
  • студентам из других городов компания помогает с размещением.

Администратор рецепции в Трускавце

Сеть гостиниц Reikartz Hotel Group ищет администратора рецепции в отель в Трускавце.
Требования к претендентам:
  • высшее или незаконченное высшее образование;
  • хорошие навыки работы с ПК;
  • владение английским языком на уровне от Intermediate и грамотная речь.
Гарантируют:
  • стабильную заработную плату;
  • скидки на проживание в отелях и питание в ресторанах сети;
  • удобный посменный график — 2/2 день/ночь, 2 выходных;
  • официальное оформление и социальный пакет;
  • ежедневная практика английского языка с иностранными гостями.

Офис-менеджер в Хмельницкий

Компания, которая занимается розничной торговлей деталями и принадлежностями для автомобилей, ищет офис-менеджера в Хмельницком.
Ожидание кандидатов:
  • опыт работы с людьми и организаторские возможности;
  • знание ПК;
  • грамотная речь.
Предлагают:
  • удобный график работы;
  • стабильную оплату труда.

Менеджер по работе с клиентами в Запорожье

Компания, специализирующаяся на оптово-розничной торговле пищевыми продуктами, ищет офис-менеджера в Запорожье.
В обязанности будущих работников будут входить:
  • прием входящих звонков;
  • работа с клиентской базой;
  • консультирование клиентов, прием и обработка заказов;
  • расчет стоимости заказов;
  • ведение текущей офисной документации.
Гарантируют:
  • комфортные условия труда в центре города;
  • рабочий график: пн-пт; сб, вс — выходные (возможен гибкий график).

Ассистент руководителя в Киеве

«Киевский витаминный завод» приглашает в свою команду ассистента руководителя.
Основные требования:
  • опыт работы на аналогичной должности более 2 лет;
  • знание английского (не ниже Upper-Intermediate);
  • опыт travel-поддержки;
  • способность работать с большим потоком информации и в режиме многозадачности.
Предприятие предлагает:
  • официальное трудоустройство и достойный уровень заработной платы;
  • полный социальный пакет;
  • медицинское страхование;
  • график работы: пн-пт, с 9.00 до 17.30.

Администратор клиники в Киеве

Медицинскому центру современной хирургии «Леомед» нужен администратор.
Требования к будущим работникам:
  • опыт работы в медицинском центре в должности администратора (обязательно);
  • медицинское образование (желательно);
  • навыки работы с ПК и оргтехникой на уровне пользователя, владение учетными программами и навыками ведения чатов.
Анонсируют:
  • официальное трудоустройство;
  • высокий уровень заработной платы; регулярную выплату дважды в месяц;
  • сменный график работы (18-20 смен, будни — с 8.00 до 20.00; сб — с 9.00 до 18.00, вс — с 9.00 до 17.00).
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По материалам: Finance.ua
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