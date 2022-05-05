Подборка актуальных вакансий для административного персонала — Finance.ua

Подборка актуальных вакансий для административного персонала

Сегодня 17:04 — Личные финансы

Одной из самых популярных сфер среди соискателей на этой неделе стал раздел «Административный персонал». Именно поэтому специалисты портала robota.ua сделали подборку интересных вакансий по этому направлению.

Оператор call-центра во Львове

Компания «Vodafone Украина» открывает вакансию оператора во львовский контакт-центр.

Для получения должности вам понадобится свободное владение русским и украинским языками, так как нужно консультировать клиентов относительно продуктов и услуг компании в телефонных разговорах.

Компания предлагает:

удобный график;

официальное трудоустройство и социальные гарантии;

достойный уровень оплаты, прозрачная система вознаграждений, а также дополнительные финансовые бонусы;

возможность выбрать полную или частичную занятость;

медицинское страхование и корпоративная мобильная связь.

Менеджер службы клиентской поддержки со знанием немецкого и английского языков во Львове

Австрийская аутсорсинговая компания MSV Multicall приглашает на работу менеджера клиентской поддержки.

Пожелания к кандидатам:

владение немецким и английским языками (устно и письменно) на уровне B2-C1;

умение и желание общаться с клиентами по телефону;

уверенность в использовании ПК.

Компания гарантирует:

заработную плату — 15 000-17 500 грн;

оплачиваемое обучение;

полную занятость (9.00-17.00, 11.00-19.00, пн-пт);

удаленную работу;

медицинское страхование;

официальное трудоустройство;

постоянную практику немецкого и английского языков.

Специалист по обслуживанию клиентов мобильной связи в Ровно

Компания eCall ищет специалиста по обслуживанию клиентов мобильной связи.

От кандидатов требуется:

хорошая дикция;

отсутствие дефектов речи;

знание ПК на уровне уверенного пользователя.

Работодатель гарантирует:

удобный график работы (утренние, дневные, вечерние, ночные смены);

ставку — 7 000 грн (44 грн/час) + %;

комфортное и уютное рабочее место;

оплачиваемое обучение (тренинги развития).

Офис-менеджер со знанием немецкого языка в Киеве

Компания «СТЭКС Украина» ищет офис-менеджера со знанием немецкого языка.

Среди требований к кандидатам:

образование в коммерческом секторе;

опыт работы желателен, но не обязателен;

организаторские способности;

навыки ведения переговоров

Работодатель анонсирует:

высокую заработную плату и привлекательную систему премирования;

стабильную работу и официальное оформление;

медицинское страхование категории А;

современное и комфортное рабочее место в центре города;

студентам из других городов компания помогает с размещением.

Администратор рецепции в Трускавце

Сеть гостиниц Reikartz Hotel Group ищет администратора рецепции в отель в Трускавце.

Требования к претендентам:

высшее или незаконченное высшее образование;

хорошие навыки работы с ПК;

владение английским языком на уровне от Intermediate и грамотная речь.

Гарантируют:

стабильную заработную плату;

скидки на проживание в отелях и питание в ресторанах сети;

удобный посменный график — 2/2 день/ночь, 2 выходных;

официальное оформление и социальный пакет;

ежедневная практика английского языка с иностранными гостями.

Офис-менеджер в Хмельницкий

Компания, которая занимается розничной торговлей деталями и принадлежностями для автомобилей, ищет офис-менеджера в Хмельницком.

Ожидание кандидатов:

опыт работы с людьми и организаторские возможности;

знание ПК;

грамотная речь.

Предлагают:

удобный график работы;

стабильную оплату труда.

Менеджер по работе с клиентами в Запорожье

Компания, специализирующаяся на оптово-розничной торговле пищевыми продуктами, ищет офис-менеджера в Запорожье.

В обязанности будущих работников будут входить:

прием входящих звонков;

работа с клиентской базой;

консультирование клиентов, прием и обработка заказов;

расчет стоимости заказов;

ведение текущей офисной документации.

Гарантируют:

комфортные условия труда в центре города;

рабочий график: пн-пт; сб, вс — выходные (возможен гибкий график).

Ассистент руководителя в Киеве

«Киевский витаминный завод» приглашает в свою команду ассистента руководителя.

Основные требования:

опыт работы на аналогичной должности более 2 лет;

знание английского (не ниже Upper-Intermediate);

опыт travel-поддержки;

способность работать с большим потоком информации и в режиме многозадачности.

Предприятие предлагает:

официальное трудоустройство и достойный уровень заработной платы;

полный социальный пакет;

медицинское страхование;

график работы: пн-пт, с 9.00 до 17.30.

Администратор клиники в Киеве

Медицинскому центру современной хирургии «Леомед» нужен администратор.

Требования к будущим работникам:

опыт работы в медицинском центре в должности администратора (обязательно);

медицинское образование (желательно);

навыки работы с ПК и оргтехникой на уровне пользователя, владение учетными программами и навыками ведения чатов.

Анонсируют:

официальное трудоустройство;

высокий уровень заработной платы; регулярную выплату дважды в месяц;

сменный график работы (18-20 смен, будни — с 8.00 до 20.00; сб — с 9.00 до 18.00, вс — с 9.00 до 17.00).

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