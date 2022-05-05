Подборка актуальных вакансий для административного персонала — Finance.ua

Одной из самых популярных сфер среди соискателей на этой неделе стал раздел «Административный персонал». Именно поэтому специалисты портала robota.ua сделали подборку интересных вакансий по этому направлению.
Оператор call-центра во Львове
Компания «Vodafone Украина» открывает вакансию оператора во львовский контакт-центр.
Для получения должности вам понадобится свободное владение русским и украинским языками, так как нужно консультировать клиентов относительно продуктов и услуг компании в телефонных разговорах.
Компания предлагает:
удобный график;
официальное трудоустройство и социальные гарантии;
достойный уровень оплаты, прозрачная система вознаграждений, а также дополнительные финансовые бонусы;
возможность выбрать полную или частичную занятость;
медицинское страхование и корпоративная мобильная связь.
Менеджер службы клиентской поддержки со знанием немецкого и английского языков во Львове
Австрийская аутсорсинговая компания MSV Multicall приглашает на работу менеджера клиентской поддержки.
Пожелания к кандидатам:
владение немецким и английским языками (устно и письменно) на уровне B2-C1;
умение и желание общаться с клиентами по телефону;
уверенность в использовании ПК.
Компания гарантирует:
заработную плату — 15 000-17 500 грн;
оплачиваемое обучение;
полную занятость (9.00-17.00, 11.00-19.00, пн-пт);
удаленную работу;
медицинское страхование;
официальное трудоустройство;
постоянную практику немецкого и английского языков.
Специалист по обслуживанию клиентов мобильной связи в Ровно
Компания eCall ищет специалиста по обслуживанию клиентов мобильной связи.
От кандидатов требуется:
хорошая дикция;
отсутствие дефектов речи;
знание ПК на уровне уверенного пользователя.
Работодатель гарантирует:
удобный график работы (утренние, дневные, вечерние, ночные смены);
ставку — 7 000 грн (44 грн/час) + %;
комфортное и уютное рабочее место;
оплачиваемое обучение (тренинги развития).
Офис-менеджер со знанием немецкого языка в Киеве
Компания «СТЭКС Украина» ищет офис-менеджера со знанием немецкого языка.
Среди требований к кандидатам:
образование в коммерческом секторе;
опыт работы желателен, но не обязателен;
организаторские способности;
навыки ведения переговоров
Работодатель анонсирует:
высокую заработную плату и привлекательную систему премирования;
стабильную работу и официальное оформление;
медицинское страхование категории А;
современное и комфортное рабочее место в центре города;
студентам из других городов компания помогает с размещением.
Администратор рецепции в Трускавце
Сеть гостиниц Reikartz Hotel Group ищет администратора рецепции в отель в Трускавце.
Требования к претендентам:
высшее или незаконченное высшее образование;
хорошие навыки работы с ПК;
владение английским языком на уровне от Intermediate и грамотная речь.
Гарантируют:
стабильную заработную плату;
скидки на проживание в отелях и питание в ресторанах сети;