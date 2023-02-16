Подача заявления на брак и растаможка авто: в «Дія» скоро появятся шесть новых сервисов — Finance.ua

Подача заявления на брак и растаможка авто: в «Дія» скоро появятся шесть новых сервисов Сегодня 08:32 — Личные финансы

Подача заявления на брак и растаможка авто: в «Дія» скоро появятся шесть новых сервисов

В ближайшее время в приложении и на портале «Дія» станут доступны 6 сервисов, в частности, по заявлению о браке, растаможке автомобилей и получению выдержки о несудимости.

Об этом сообщает Минцифра.

По данным ведомства, вскоре появятся в «Дія» услуги по:

подаче заявления на брак. Любой из партнеров заполняет заявление в Дія, а другой подписывает его электронной подписью;

замене водительского удостоверения. Это возможность заменить права не только с ID-картой, но и с загранпаспортом или видом на постоянное или временное проживание для иностранцев;

отмене надлежащего пользователя. Не нужно идти в сервисный центр МВД, писать заявление или ждать, пока истечет срок действия шеринга авто, на который его назначали;

выписке о несудимости. Получить выписку из реестра можно в течение нескольких минут. Если данные есть в реестрах, информация подтянется автоматически, и ничего не нужно вводить вручную;

судебным решениям. Без очередей и бюрократии можно будет заказать решение судебного дела в Дія. Оно будет подписано электронной подписью судьи и будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный документ;

растаможке авто. Это возможность растаможить авто в несколько кликов в приложении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.