Подача заявления на брак и растаможка авто: в «Дія» скоро появятся шесть новых сервисов — Finance.ua
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Подача заявления на брак и растаможка авто: в «Дія» скоро появятся шесть новых сервисов

Личные финансы
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Подача заявления на брак и растаможка авто: в «Дія» скоро появятся шесть новых сервисов
Подача заявления на брак и растаможка авто: в «Дія» скоро появятся шесть новых сервисов
В ближайшее время в приложении и на портале «Дія» станут доступны 6 сервисов, в частности, по заявлению о браке, растаможке автомобилей и получению выдержки о несудимости.
Об этом сообщает Минцифра.
По данным ведомства, вскоре появятся в «Дія» услуги по:
  • подаче заявления на брак. Любой из партнеров заполняет заявление в Дія, а другой подписывает его электронной подписью;
  • замене водительского удостоверения. Это возможность заменить права не только с ID-картой, но и с загранпаспортом или видом на постоянное или временное проживание для иностранцев;
  • отмене надлежащего пользователя. Не нужно идти в сервисный центр МВД, писать заявление или ждать, пока истечет срок действия шеринга авто, на который его назначали;
  • выписке о несудимости. Получить выписку из реестра можно в течение нескольких минут. Если данные есть в реестрах, информация подтянется автоматически, и ничего не нужно вводить вручную;
  • судебным решениям. Без очередей и бюрократии можно будет заказать решение судебного дела в Дія. Оно будет подписано электронной подписью судьи и будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный документ;
  • растаможке авто. Это возможность растаможить авто в несколько кликов в приложении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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