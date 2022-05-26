Подъездные пути к границам обустроят площадками для отстоя автотранспорта — Укравтодор

Сегодня 06:41 — Казна и Политика

Для обеспечения комфортных условий водителей на подъездах к международным контрольно-пропускным пунктам обустроят специальные площадки для отстоя автотранспорта. Это позволит решить проблему большого скопления грузового транспорта возле КПП.

Об этом рассказал первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко после инспектирования пограничных путей вместе с представителями Мининфраструктуры.

По его словам, первоочередной задачей ведомства является создание более комфортных условий для водителей и сохранение дорог, ведь поток грузового транспорта через границы в последнее время стал значительно больше.

«В первую очередь речь идет о тех маршрутах, которые ведут к пунктам пропуска с соседними странами в приграничных регионах. А для скорейшего решения всех инфраструктурных и процедурных вопросов будем работать вместе с международными партнерами и дружественными соседними странами», — пояснил Ивко.

Также он отметил, что из-за военной агрессии государства-террориста россии логистика морем и авиасообщения закрыты, а потому дорожная инфраструктура сейчас критически важна для нашей страны.

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«В этом контексте инфраструктурный вопрос более глобальный, ведь речь идет не только об экономике Украины, но и о мировой продовольственной безопасности», — добавил замглавы Укравтодора.

Тем временем дорожники активно восстанавливают проезд по дорогам и внутри страны. В первую очередь восстанавливают проезд через разрушенные мосты, а также приводят в порядок поврежденные участки дорог.

«С первого дня войны в Украине уже разрушены 13% дорог — это почти 24 тыс. км дорог и более 300 искусственных сооружений. Враг продолжает уничтожать критическую инфраструктуру нашей страны — мы считаем убытки и обеспечиваем, где возможно, проезд по „дорогам жизни“. В первую очередь восстанавливаем проезд через разрушенные мосты — сейчас функционирует 36 переправ в деоккупированных областях», — рассказал Ивко.

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